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Ekonomi Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat! 2021, 2022 ve 2023 seviyelerini verdi
Ekonomi

Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat! 2021, 2022 ve 2023 seviyelerini verdi

Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ederken Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, altın fiyatlarıyla ilgili iddialarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:45:00 -
Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat! 2021, 2022 ve 2023 seviyelerini verdi

Yatırımcılar, altın alacaklar ve altını olanlar, Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorularını yanıtlandırmaya çalışıyor.

Mike McGlone: Altın fiyatı 2021, 2022 ve 2023’te bu seviyelerde olacak

Kriptokoin'in haberine göre; başarılı tahminleri olan Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone dikkat çeken iddialarda bulundu.

Mike McGlone, "2021 4. çeyrek için altın fiyatı medyan tahmini 1.784 dolar. 2022 için 1.789 dolar. Ve 2023 için altın fiyatı tahmini 1.806 dolar. Bu oldukça sıkıcı fiyat hedefleri… Bu şaşırtıcı, çünkü altın, borç-GSYİH oranı, düşen ABD doları ve tüm QE’nin ışığında gidilecek varlık olmalı." iddialarında bulundu.

Mike McGlone: Altın, rekor seviyelerden Bitcoin yüzünden düştü

McGlone, altının Ağustos ayında 2.050 doların üzerindeki rekor seviyelerden Bitcoin nedeniyle düştüğünü belirtti. Bitcoin'in altının düşmanı olduğunu söyleyen McGlone, Bitcoin'in riskli bir varlığa geçtiğini, bir şeyin Bitcoin'in ölmesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

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