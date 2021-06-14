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Ekonomi Altını olanlar dikkat! 'Yeniden görülebilir'
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'Yeniden görülebilir'

Altın fiyatları yükselecek mi? sorusunun cevabını merak edenler için IKON Menkul'den 'yükseliş' iddiası geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 18:33:00 -
Altını olanlar dikkat! 'Yeniden görülebilir'

Altına yatırım yapanlar, yahut altına yatırım yapmak isteyenler tarafından altın fiyatları ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Araştırmalar sürerken IKON Menkul, 14 Haziran 2021 tarihli altın yorumunu paylaştı.

paraborsa.net'in haberine göre; ONS altında, yükselen fiyat eğiliminin kırılması ile 1844.70’e kadar düşüşler yaşandı. IKON Menkul, düşüşün devamında 50 günlük üssel hareketli ortalama ve 1815'in destek olarak takip edilebileceğini ifade etti.

IKON Menkul ayrıca 50 günlük üssel ortalama (50 EMA) üzerinde tutunma sağlanması durumunda ise yeniden yükselişler görülebileceğini iddia etti ve "Bu durumda da 1863 ve 1894.40 direnç oluşturabilir." açıklamasında bulundu.

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