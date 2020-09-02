Altını olanlar dikkat: Önümüzdeki yıl...

Analisti Micheal Widmer, bakır ve demire olan talebin artacağını belirterek altın fiyatlarıyla da ilgili açıklama yaptı.

Widmer, Bloomberg HT'nin Finans Merkezi programında Açıl Sezen’in sorularına yanıt verdi.

Analist Widmer, altın fiyatlarında önümüzdeki sene bir artış olabileceğini ve altın fiyatlarının 3 bin doların üzerini görebileceğini ifade etti.

Parasal gevşemenin yapıldığı bir dönemde olunduğunu belirten Widmer, dünyanın her yerinde benzer şeylerin yapıldığını ama farklılıklar bulunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tüm dünyayı etkilediğini, bunun ilk havayollarında başladığını, bazı resesyonların olduğunu, metallerin de durumdan etkilendiğini belirten Widmer, likidite tarafına da bakıldığı zaman çok fazla da mali teşvik bulunduğunu belirtti.

Çin, ABD ve dünyanın diğer taraflarında da teşvikler olduğunu, bu yüzden fiyatların daha çok artacağını söyleyen Analist Widmer, dikkat çeken ifadeler kullandı.

2020 bakır fiyat tahminlerini düşürdüklerini söyleyen Widmer, temel olarak güçlü bir hareket gördüklerini fakat şu an bakır fiyatlarının 7-8 binin üzerine çıkabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Analist, Çin’de ekonominin tamamen açıldığınının görüldüğünü, Çin’in bakır talebinin çok arttığını, son 2 ayda bakır talebinde yüzde 30’luk artış olduğunu bildirdi.

Bu nedenle çok güçlü bir şekilde toparlanma yaşandığını söyleyen Widmer, 2. dalga olursa bu durumun talebi etkileyeceğini fakat 2. dalganın oluşturacağı endişenin arz tarafında olduğunu söyledi.

Bakır ve demir için güçlü talep olacağını söyleyen Analist, ekonomilerin güçlü temelleri olduğu, diğer metallere olan talebin de yüksek olacağı, demir için güçlü bir talep olacağı, yine bakır için talebin bir daha artacağı diğer metalleri geride bırakacak bir talebe sahip olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları hakkında açıklama

Güvenli liman altında fiyatlar için de değerlendirme yapan Analist Widmer altının bakırdan çok farklı bir yere sahip olduğunu, şu ana kadar çok fazla teşvik geldiğini gördüklerini, faizlerin çok uzun bir süredir düşük tutmaya çalışıldığını, faizlerin düşük kalması ve enflasyonun da artmaya başlaması ile ancak durumun tersine dönebileceğini söyledi.

Deflasyonun olduğu bir nokta olunduğunu belirten Analist, bu nedenle altının önümüzdeki sene biraz daha artabileceğini ve altın fiyatlarının 3 bin doların üzerine çıkabileceğini belirtti.

Enflasyon hedeflemesinde yüzde 2’lik bir değişikliğe gidildiğini ve enflasyonun arttığının görüleceğini belirten Analist, bunun da altını önümüzdeki çeyreklerde yukarı taşıyacağını söyledi.

Widmer, koronavirüs aşısının bulunması halinde ise bunun büyük ihtimalle fiyat hareketlerinde kısıtlayıcı bir etkisi olabileceğini, çünkü ekonomilerin çok hızlı bir şekilde toparlandığının görülebileceğini, ABD’de seçimlerden sonra bir teşvik paketi olacağının bilindiğini ifade etti.

Analist, altın fiyatlarında keskin bir düşüş beklemediğini sözlerine ekleyerek 2 bin dolardan bir düzeltme yaşandığının görüldüğünü, oynaklığın devam edeceğini, daha da düşmesinden ziyade bunun bir satın alma fırsatı olabileceğini söyledi.