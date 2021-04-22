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Ekonomi Altını olanlar dikkat! 'Muazzam artış' iddiası
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'Muazzam artış' iddiası

Piyasa stratejisti Chris Vermeulen, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada,"Altın fiyatı modeli şu ana kadar dip noktasını gösterdi. Ancak şimdi kesinlikle yükseliş eğilimi göstereceği konusunda bir kesinlik yok." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:42:00 - 2021-04-22 16:57:03

Yatırımcılar, altını olanlar ve altın alacaklar altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili The Technical Traders.com’un baş piyasa stratejisti Chris Vermeulen'den açıklama geldi. kriptokoin'in haberine göre; Vermeulen, altın fiyatı için dip seviyesinin görüldüğünü söyledi.

"Şu anda, 200 günlük hareketli ortalama hala altın için 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde." diyen Vermeulen, fakat Golden Cross olarak bilinen düzende birleşirlerse, 1.850 dolar/ONS seviyesinde gerçekleşebileceğini, yukarı yönde bir kırılmanın mümkün olduğunu söyledi.

"50 günlük hareketli ortalamayı kırdığımızda, sanırım tüm değerli metallerin fiyatlarında bir sonraki muazzam artışa başlıyoruz"

"1.850 doları geçersek, çok hızlı bir şekilde 1.960 dolara çıkacak. Ancak daha önce paranın satıldığı çok önemli bir düzey olacak. 50 günlük hareketli ortalamayı kırdığımızda, sanırım o zaman tüm değerli metaller ve madencilik şirketlerinin fiyatlarında bir sonraki muazzam artışa başlıyoruz." iddialarında bulunan Vermeulen, çok aylık incelemelere bakıldığında altının hala ayı piyasasında olduğunu ve trendin devam edebileceğini söyledi.

"Bir sonraki düşük seviyenin nerede olacağı konusunda fikir edinmek için Fibonacci uzantılarını kullanabiliriz ve oldukça aşağı… Altın fiyatının nerede sıçradığına bağlı olarak, grafik 1.500 doları gösteriyor. Bu düşüş potansiyeli." diyen Piyasa stratejisti, hisse senedi tarafında S&P 500’ün zirveye ulaştığını ve ralliye devam etmeden önce %3 -%5’lik bir düzeltmeye başlaması gerektiğini söyledi.

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