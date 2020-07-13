Altını olanlar dikkat: Her an başlayabilir

Haftalık tahminlerini açıklayan altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta fiyatlarda geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.

Memiş, “Geçen hafta altının gram fiyatlarında riskler çoğaldığı için altının ons fiyatında 1.810 dolara kadar yükselişler meydana geldi. Bu yükselişler gram altın fiyatlarını da 400 TL'nin üzerine çıkardı. Kar satışlarıyla beraber gram altın fiyatı 400 TL'nin altına sarktı. Gram altında 400-405 TL aralığının test edilmesi kuvvetli olsa da bu hafta 385 TL-395 TL aralığına yerleşmek isteyen bir gram altın görebiliriz. Altının ons fiyatlarında kar satışlarına bağlı düşüşler olabilir.” ifadelerini kullandı.

Ons altın için çarpıcı tahmin

Ons altın ve gram altın ile alakalı olarak haftalık tahminlerde bulunan Memiş, “Altının onsunda küresel gelişmelere bağlı olarak kar satışları görebiliriz. ABD-Çin gerginliği, Çin-Hindistan gerginliği gelişmelerde artık tansişyon düşmeye başladı. Altının ons fiyatında 1.780- 1.770-1.760 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Gram altın 400 TL'nin üzerinde çok kalıcı olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kar satışları her an başlayabilir

Emlak365.com'un haberine göre; kar satışları nedeniyle altında meydana gelecek değişimlere dikkat çeken Memiş, “Koronavirüs vaka sayılarındaki artış risk iştahını arttırıyor. Bu da emtia piyasalarına girişi arttırıyor. Altın fiyatları 5 haftadır güçlü duruşunu devam ettiriyor. Bu nedenle kar satışları her an başlayabilir. Bu yükselişlerde kar satış pozisyonu alınıyor.” dedi.