Altını olanlar dikkat!

İsviçre merkezli yatırım bankası olarak piyasada bulunan Credit Suisse, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini , bu nedenle altın fiyatlarında yüksek seviyelerin yeniden görüleceğini belirtti. UBS'in altın tahmini 2021 yılı için de bulunuyor. Ancak UBS 2021 yılı için olan altın tahmininde bir değişiklik yapmadı ve 1.800 dolarda bıraktı. UBS analistleri, 2021 yılına doğru büyümenin toparlanma ihtimalinin olduğunu bildirdi. Öte yandan daha önce yapılan açıklamadaki altın tahmini de yükseltildi.

Altın fiyatları çıkacak mı?

Takvim'in haberine göre; 97,00 puan seviyelerinde seyreden dolar endeksinde güç korunurken, altın ons fiyatında baskılanma devam ediyor. 1.720 – 1.740 dolar bandına sıkışan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta 1.740 dolar seviyesini test etmesi ardından yeniden geriledi. Yatırım Finansman ise devam eden ikinci dalga endişeleri, Pekin'de artan tedbirler ve risk iştahında bozulmaya ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemeyi, ons altın fiyatlarında beklenen tetikleyici olarak değerlendiriyor.

Altın fiyatları tahmini

Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

UBS'in 2021 altın tahminleri

2021 yılı için "Altın ne kadar olacak?" sorusu da sıkça soruluyor. UBS'in altın tahmini 2021 yılı için de bulunuyor. Ancak UBS 2021 yılı için olan altın tahmininde bir değişiklik yapmadı ve 1.800 dolarda bıraktı. UBS analistleri, 2021 yılına doğru büyümenin toparlanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Goldman Sachs

Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü.