Altını bankadan mı kuyumcudan mı almalı?

İster yastık altındaki paralarını isterse de maaşlarından biriktirilen küçük birikimlerini yatırım yaparak değerlendirmek isteyenler altın hesabı nedir, ne işe yarar? merak ediyor. Altın hesabı, birikimlerini altında değerlendirmek isteyen vatandaşların altınlarını bankalara yatırmasıyla ya da bankalardan satın alması ile oluşan bir mevduat ürünüdür. Altın hesabı, çeyrek veya gram gibi kuyum türlerinin bankalara yatırılarak oluşturulabileceği gibi anlık kur değerleri ekseninde para karşılığında da açılabilir.

Altın hesabı nasıl açılır?

Altın hesabı açma işlemleri için iki yöntem bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, altın hesabı açacaksanız uygun faiz oranı ve kâr payı araştırması yaparak bir bankadan hesap açın. Altın hesabı açmak istediğiniz bankanın müşterisi olduktan sonra banka şubesine giderek ya da bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı vasıtasıyla altın hesabı açıp bu şekilde altın alımı ve satımı yapabilirsiniz.

Vadesiz altın hesabı nedir?

Vadesiz altın mevduat hesabı ile gelir vergisi ya da herhangi bir masraf ödemeden altın alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek işlemlerde hesaba fiziki altın olarak teslimat yapılmamaktadır. Yine aynı şekilde fiziki altın olarak ödeme yapılmamaktadır.

Altını kuyumcudan almanın zararı ve karı nedir?

Maliyeti oldukça yüksek olan bu yatırım kanalı tercihinde fiziksel olarak satın alınan altının saklanması, korunması oldukça zahmetli olacaktır. Yatırımcı açısından kayıp ve çalınma riskleri göz önünde tutulması gereken dezavantajlardır. Bununla birlikte değer kayıpları yaşanması durumunda zararına satmak zorunda kalabilirsiniz.

Altını bankadan almanı faydası ve zararı nedir?

Altın yatırımcısı olarak bankalar üzerinden açmış olduğunuz yatırım hesaplarıyla altın fiyatlarındaki değer artışlarından kazanç elde etmeyi hedefleyebilirsiniz. Nakit ihtiyacınız olması durumunda banka altın hesabınızdan ihtiyacınız olan tutar kadar altını satarak vadesiz hesabınıza aktarabilirsiniz. Beklentinizin tersi bir durumda altın fiyatlarında yaşanabilecek değer kayıplarında zararla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra alım ya da satım işlemleri sırasında oluşan fark nedeniyle yüksek maliyete katlanmak zorunda kalırsınız. Hesabınızdaki altınları bozdurmak veya ilave yatırım yapmak istediğinizde banka mesai saatleri dışında hizmet alamazsınız.