'Altını alan kazanır' diyen dünyaca ünlü milyarder tahminini güncelledi! Bu kez o yatırım aracını işaret etti

ABD’de patlak veren ve Silicon Valley Bank’in iflasıyla başlayan bankacılık krizi, Bitcoin’e yarasa da ABD ekonomisini bir resesyona doğru sürüklüyor gibi gözüküyor.

Borsagundem'in derlediği bilgilere göre, milyarder kripto boğası Mike Novogratz, ABD'nin bir kredi krizininin ABD ekonomisini büyük ve derin bir ekonomik yavaşlamaya yönelttiğini ancak bunun Bitcoin'in yatırım durumunu ise daha da güçlendirdiğini iddia ediyor.

Kredi krizi ve resesyon

Insider’dan Morgan Chittum’un haberine göre, Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, dramatik bir ekonomik gerilemenin ve bir ABD kredi krizinin önümüzde olduğunu söylüyor ve kasvetli bir makro ortamın sadece Bitcoin'in yatırım durumunu daha güçlü hale getireceğini ekliyor.

Novogratz, uzun süredir devam eden kripto boğasının, Silicon Valley Bank'ın iflasının ve agresif merkez bankası sıkılaştırmasının geleneksel para sistemine karşı daha güvenli bir alternatif olan Bitcoin’in kullanımıyla ilgili ilk olumlu işaretleri vermesinden kaynaklandığının da altını çiziyor.

Novogratz, “ABD’de ve yurt dışında çok fazla borcumuz olduğu ve bu kadar uzun süredir içinde bulunduğumuz bu borç çılgınlığının bir bedeli olduğu gerçeğiyle sektör yeniden canlandı” diyor ve ekliyor: “Enflasyonla mücadele eden bir Fed ile belki de şu ana kadar piyasa katılımcılarının nasıl yönetileceğini bildiklerinden biraz daha hızlı hareket eden faiz oranları arasındaki bu denge sürdürülebilir değil. Şimdi ABD'de bir kredi krizi yaşayacağız ve ekonomi yavaşlayacak. Hem de oldukça dramatik bir şekilde yavaşlayacak.”

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Kripto iyimserlik ve güven veriyor

Hisse senetleri gibi riskli varlıklardaki daha geniş çaplı düşüşün yanı sıra Coinbase ve Binance gibi endüstri devleri üzerinde artan düzenleyici incelemelere rağmen, kripto piyasaları son zamanlarda müthiş performanslar gösteriyor.

Messari'ye göre, Bitcoin ve Ethereum son üç ayda yüzde 51 ve yüzde 37 oranında arttı ve genel kripto piyasasının değeri de bu süreçte 1,28 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin bu hafta başlarında 10 ayın en yüksek seviyesini gördü ve 30.000 doları aştı.

Eski Goldman Sachs ortağı da olan Novogratz, “Hükümet kriptoya karşı tam anlamıyla savaş açtı ve bankalara kripto şirketlerine borç vermemeleri için baskı yaptı. Bir dizi mahkeme celbi ve Wells bildirimleri de cabası” dedi ve ekledi: “Tüm bunlara rağmen kripto fiyatları yükseliyor ve bu bana büyük bir iyimserlik ve güven veriyor.”

Altın tahmini yapmıştı

Galaxy Digital’in CEO’su ve milyarder Mike Novogratz, altının kazandıracak bir yatırım olacağını söyledi. Novogratz, "Uzun vadede altın kazanacak. Merkez bankaları ve hükümetler eski haline geri dönerse Bitcoin kazanacak" dedi.