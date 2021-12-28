Altını 1000 liradan bozdurmayanları uyaran Mert Başaran'dan yeni çıkış: 3 Ocak'a kadar...

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, sosyal medya hesabından yatırım yapacaklara yeni uyarılarda bulundu.

Mert Başaran yaptığı açıklamada, "Bu hafta Noel nedeni ile yurt dışı piyasalar kapalı olacak. Bu nedenle oluşacak rakamları çok ciddiye almamak lazım. Ocak 3'e kadar dünya tatilde biz bizeyiz" dedi.

Yatırımların doğru yere yapılması konusunda vatandaşları uyaran Başaran, "Kısa vadede hızlı kazanicam diye bilmediğiniz işlere tüm paranızla girmeyin. İlla girecekseniz 1000 lira ile girin bir bakın kolay mı? Önce kaybedin, hata yapın, tecrübe yapın.1994'te elimde Marbank hissesi vardi, küçük çocukken nasıl para kaybedilir erken yaşta öğrendim" ifadelerini kullandı.

Altın 1000 lira olur mu? sorusuna cevap vermişti

Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen 'Altın 1000 lira olur mu yeniden?' sorusuna cevap veren Mert Başaran, "Altın 1000 lirayı görecek. Ama şu an dolar 18 oldu, altın 1000 lirayı gördü. İnsanlar kar edemedi, her şey pahalılandı. Burada 1000 lirayı gördüğünde insanların değerlendirebileceği hayat şartlarının oluşması gerek" ifadelerini kullanmıştı.