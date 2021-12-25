Altını 1000 liradan bozdurmayanlar dikkat! Mert Başaran uyardı: Altın o rakamı görecek

Emlak ve yatırım danışmanı olan Mert Başaran, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Beyaz Tv'ye konuk olan Mert Başaran, doların normal değerinin 8 ila 9 lira arası olduğunu söyledi.

Başaran yaptığı açıklamada, "Normalde doların olması gereken rakam 8,50-9 liradır. Ama olması gereken rakam budur. Bu politika tutarsa dolar sabitlenecek gibi duruyor. Dolar aldığında kenaraya koyup 10 yıl sonra büyük kar edeceğini düşünenler var. Ama bu doğru değil. Bunun yerine altın ya da gümüş alırsanız iş değişir. 17'den 18'den dolar alanlara panik yaşamayın diyorum. Ya da altın vs alanlara diyorum. Spekülatörler bunu yaptı. İnsanların ellerinden paraları gitsin istemiyorum. O yüzden bekleyin. Alınan tedbir ile dolara kaçış durdu. Ama bunu sabitlemek ve yavaş yavaş artmasını sağlamak önemli" dedi.

Kendisine yöneltilen 'Altın 1000 lira olur mu yeniden?' sorusuna cevap veren Başaran, "Altın 1000 lirayı görecek. Ama şu an dolar 18 oldu, altın 1000 lirayı gördü. İnsanlar kar edemedi, her şey pahalılandı. Burada 1000 lirayı gördüğünde insanların değerlendirebileceği hayat şartlarının oluşması gerek" ifadelerini kullandı.