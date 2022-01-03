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Ekonomi Altını 1000 liradan alanlar dikkat! Mert Başaran apar topar video yayınlayarak duyurdu: Hemen bunu yapın
Ekonomi

Altını 1000 liradan alanlar dikkat! Mert Başaran apar topar video yayınlayarak duyurdu: Hemen bunu yapın

Altın, dolar ve gümüş gibi yatırım araçları konusunda önemli tahminlerde bulunan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 3 Ocak ve öne çıkarılan başka günlerin manipülasyona açık olduğunu ve küçük yatırımcının çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 09:02:00 - 2022-01-03 09:06:57
Altını 1000 liradan alanlar dikkat! Mert Başaran apar topar video yayınlayarak duyurdu: Hemen bunu yapın

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, küçük yatırımcıya uyarılarda bulundu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Mert Başaran, vatandaşı malda kalması gerektiğini ve hiçbir şekilde hareket etmemesi gerektiğini kaydeetti.

İşte Mert Başaran'ın o açıklamaları:

Spekülsyona çok açık bir döneme denk geldik. Piyasada paranızı almak isteyen birileri var. Lütfen elinizde ne varsa varlıklarınızı koruyun. Al sat yapmayı bilmiyorsanız, hiçbir şey yapmamayı tavsiye ediyorum. Altın, gümüş, gayrimenkul gibi yatırımlarınız varsa bekleyin. Bu dönemde bu şarlatanları dinleyip ani bir hareket yaparsanız üç kuruşunuz elinden gider ve çok büyük bir hüsrana uğrarsınız. Çok büyük şeyler dönüyor. Birileri savaşıyor. Filler tepişiyor. İşte siz de bu anda arada kalabilirsiniz. O yüzden acele etmeyin. Panik olmayın. Saçma sapan al sat yapmayın. Yurt dışında bulunan bazı güçler, dolara atak yapabilir. Birileri birilerine kızıp saldırıya geçebilir. Yandaş ya da muhalif damgası yemek istemiyorum. Hiçbir parti ile bağlantılı değilim. Panik olmayın. Ben altını, gümüşü dipte görüyorum. Ev fiyatları halen değerlenecek diye düşünüyorum. Bu dalgalanmalarla hiç ilgilenmeyin. Normal işinize dönün. Yoksa bu işlerle uğraşırsanız psikolojiniz bozulabilir. Bir yanlış yaparsanız her şeyiniz gider. Kıpırdamadan malda kalın.

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