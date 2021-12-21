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Eğitim Altınekin yarın okullar var mı 22 Aralık Çarşamba | Konya Altınekin okullar tatil mi?
Eğitim

Altınekin yarın okullar var mı 22 Aralık Çarşamba | Konya Altınekin okullar tatil mi?

Altınekin okullar tatil mi? Konya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Altınekin ilçesinde yarın okulların tatil olup olmadığı ise merak konusu. Peki, Altınekin 22 Aralık Çarşamba okul var mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-21 19:30:00 -
Altınekin yarın okullar var mı 22 Aralık Çarşamba | Konya Altınekin okullar tatil mi?

Tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Konya’da günlerdir kar yağışı sürüyor. Günlerdir Konya’nın pek çok ilçesinde kar sebebiyle eğitim öğretime ara veriliyor. Peki, yarın Altınekin’de okullar var mı?

Altınekin yarın okullar var mı 22 Aralık Çarşamba | Konya Altınekin okullar tatil mi?

Altınekin'de hava 22 Aralık Çarşamba günü de bir hayli soğuk olacak. Bölge için buzlanma uyarısında bulunuluyor. Soğuk ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Konya Altınekin'de 22 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?
Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?

Eğitim

Beyşehir okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba | Konya Beyşehir yarın okullar tatil mi?

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