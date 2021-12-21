Tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Konya’da günlerdir kar yağışı sürüyor. Günlerdir Konya’nın pek çok ilçesinde kar sebebiyle eğitim öğretime ara veriliyor. Peki, yarın Altınekin’de okullar var mı?

Altınekin yarın okullar var mı 22 Aralık Çarşamba | Konya Altınekin okullar tatil mi?

Altınekin'de hava 22 Aralık Çarşamba günü de bir hayli soğuk olacak. Bölge için buzlanma uyarısında bulunuluyor. Soğuk ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Konya Altınekin'de 22 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildi.