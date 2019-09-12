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Altındağlı kadınlar için yeni eğitim dönemi başlıyor

Altındağ Belediyesine bağlı 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:04
Altındağlı kadınlar için yeni eğitim dönemi başlıyor

Altındağ Belediyesine bağlı 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır. Merkezlerde yeni dönem için kurs kayıtları başladı.


Altındağ’ın altın kadınları ev ekonomilerine destek vermek, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek, sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunmak ve yeni başarı hikayeleri yazmak için yeniden bir araya geliyor. 24 farklı mahallede bulunan ve üye sayısı 65 bine ulaşan 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde, 2019-2020 kurs dönemi kayıtları başladı. 9 Eylül tarihinde başlayan kayıtlar, 30 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde bu yıl, 90 ayrı branşta hobi ve meslek edindirme kursu verilecek.


Meslek edindirme ve hobi kurs kayıtları için başvurular Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nden gerçekleştirilecek. Merkezlere üye olmak ve ücretsiz kurslara kayıt yaptırmak için yalnızca nüfus cüzdanıyla merkezlere başvurmak yeterli.



Kadınlar için her şey düşünüldü


Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde yeni eğitim ve öğretim yılında, eğitim yine en ön planda. Okuma yazma, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, işaret dili, diksiyon ve bilgisayar ile eğitim hayatlarına katkıda bulunacak olan kadınlar; drama, tiyatro, modern dans ve halk oyunları kurslarıyla ise özgüven depolayacak. Resim, yağlı boya, gümüş kazaziye, takı tasarımı, ebru, tezhip, hat, ahşap boyama, kumaş boyama, kırk yama, el örgüsü ve minyatür gibi el becerisi kurslarıyla ise el becerilerini geliştirecek.



Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilecek


Merkezlerde, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve tasavvuf korosunun bir parçası olmak için ter dökecek olan Altındağlı kadınlar; bendir, bağlama, ud, keman, kanun, ney kurslarıyla müzik eğitimi de alacak. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri, aerobik, fitness, pilates, badminton, dart, futbol, voleybol, basketbol, hentbol gibi spor kurslarıyla kadınların daha sağlıklı bir hayata kavuşmasına yardımcı olacak. Altındağlı kadınlar, ayrıca kuaförlük, mis sabun, pastacılık, hasta bakıcılığı, çocuk bakıcılığı, cilt bakım ve yönetici sekreterliği kurslarına katılarak kendi ayakları üzerinde de durabilecek.



Başkan Balcı’dan davet


“Altındağlı kadınların kendilerini geliştirmeleri, sosyal hayata ve iş hayatına atılmaları için kursların çok önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tüm Altındağlı kadınları merkezlerden faydalanmaya çağırdı. Kadınların eğitim aldıkça, bu eğitimi ailelerine, özellikle de çocuklarına aktaracağını söyleyen Başkan Balcı, “Altındağ’ın daha fazla gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:04
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