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Gündem Altındağ'daki provokasyonda yüzü kanlar içinde kalan Suriyeli kız çocuğu: Beni öldürmeyin!
Gündem

Altındağ'daki provokasyonda yüzü kanlar içinde kalan Suriyeli kız çocuğu: Beni öldürmeyin!

Muhalefetin siyasi hırs uğruna sürekli mültecileri hedef almasıyla Altındağ'da patlak veren provokasyonda başından yaralanarak yüzü kanlar içinde kalan Suriyeli küçük kızın 'Beni öldürmeyin' feryadı yürekleri sızlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 00:26:00 - 2021-08-14 00:42:02

yeniakit.com.tr

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan provokasyonda evinin taşlandığı sırada yaralanan ve yüzü kanlar içinde kalarak hastaneye kaldırılan Suriyeli kız çocuğunun 'Beni öldürmeyin' ifadesi yürekleri sızlattı.

CHP ve İYİ Parti'nin yanı sıra bazı muhalif siyasilerin, mültecileri hedef alan nefret dilinin sonucu olarak Altındağ’da provokasyon patlak verdi.

Suriyelilerin evlerini taşladılar

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir parkta çıkan tartışma sonucu Suriyeli Yahya Abdo,18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yalçın, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yalçın'ın ölüm haberinin ardından aralarında provokatörlerin de buluduğu mahalleli sokağa döküldü. Bazı evlerde hırsızlık da yapan şahıslar olayla ilgisi olmayan Suriyelilere ait evleri, dükkanları taşladı.

148 kişi gözaltına alındı

Suriyeli küçük bir kız çocuğu, başına aldığı taştan dolayı kanlar içinde kalarak hastaneye kaldırılırken olaylarda 148 kişi gözaltına alındı.

Suriyelilerin özellikle bir süredir faşizan bir şekilde hedef alınmasının ve muhalefetin nefret dilinin sebebi olan provokasyonda yaralanan Suriyeli küçük kız çocuğunun, olaylardan sonra çekilen bir videoda söyledikleri ise vicdanları sorgulattı.

'Beni öldürmeyin'

Küçük kız çocuğu, kendisine 'Kötü insanlara ne söyleyeceksin?' şeklindeki soruya biraz duraksadıktan sonra 'Beni öldürmeyin' şeklinde karşılık verdi.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan küçük bir çocuğun 'Beni öldürmeyin' feryadı yürekleri sızlattı.

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