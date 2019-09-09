0553 313 94 23

Altındağ’da ders zili çaldı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili Altındağ’da çaldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:16
Altındağ’da ders zili çaldı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili Altındağ’da çaldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu ve Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.


2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi, Altındağ’da neşe ile başladı. Sabahın erken saatlerinde okul ziyareti yapan Asım Balcı, hem çocukları hem de velileri sevindirdi. Balcı, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olarak hepsine başarılı bir eğitim yılı diledi.


Altındağ ve Türkiye için yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlar getirmesini dileyen Balcı, eğitim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.


Altındağ’da eğitim alanında kısa sürede önemli işlere imza attıklarını söyleyen Balcı, “Yaz döneminde okullarımızın birçoğunda tamirat ve tadilat yaparak, okullarımızı yavrularımızın daha da mutlu olacağı şekilde düzenledik. Okul bahçelerini temizledik, bahçelerde gerekli görülen iyileştirmeleri yaptık, ihtiyaçları giderdik. Bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan 7 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye desteği verdik. Bugün de okullarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Allah yavrularımızın hepsine zihin açıklığı versin, ailelerine ve öğretmenlerimize kolaylık versin. Evlatlarımız vatana, millete, memleketimize, ailelerine hayırlı birer evlat olsunlar. Biz daima yanlarında olacağız” diye konuştu.


Baraj Mahallesinde bulunan Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerin sevgi gösterisiyle karşılanan Balcı, aynı zamanda Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olan lisenin öğrencileri ile bir araya geldi. Okul bünyesinde düzenlenecek olan kitap okuma yarışmasına da destek veren Balcı, dereceye girecek öğrencilerin ödüllerini şimdiden okul müdiresine takdim etti. Bu hediyeler eğitim ve öğretim döneminde en çok kitap okuyan üç öğrenciye hediye edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:16
  1. kitap
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri Şeker Keykubadiye Saray Kazısı 5’inci Yılını Tamamladı
    1. Kayseri Şeker Keykubadiye Saray Kazısı..
    2. Domuzlarla sokak köpekleri birbirine..
    3. Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı..
    4. BM'den İdlib'e insani yardım
    5. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    6. Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl..
    7. Bakan Kasapoğlu aşure dağıttı
    8. Romalılar acılarını şiirlerle mezar..
    9. Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere..
    10. Ağrı’da donarak hayatını kaybeden..
    11. Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
    12. Kurs hocası evinde ölü bulundu
    13. MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim..
    14. Çanakkale’de 97 mülteci yakalandı
    15. Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    16. İzmir'in düşman işgalinden..
    17. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    18. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    19. Öğrenciler ders başı yaptı
    20. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    21. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    22. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    23. 3 ton aşure ikramı
    24. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    25. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    26. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    27. Özel çocuklardan özel yemekler
    28. Okul kantinleri denetlendi
    29. Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş..
    30. Muş Belediyesi’nden aşure etkinliği
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!