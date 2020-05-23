  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Lig ekibinde beklenmedik gelişme! İki oyuncu ile yollar ayrıldı

Kudüslüler, Ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı

Hangi il ve ilçelerde camiler açılacak?

Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı
için kalan
Aktüel

Altındağ Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi

Altındağ Belediyesi’nden çocuklara bayram sürprizi Altındağ Belediye Başkanı Doç.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 08:54:12 -
Altındağ Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi

Altındağ Belediyesi’nden çocuklara bayram sürprizi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağlı 5 bin çocuğa yapboz hediye edildi.


Altındağ Belediyesi bu bayram da çocuklara bayram sevinci yaşatmayı ihmal etmedi. Altındağ’da ikamet eden 4-6 yaş arası 5 bin çocuk, yapboz sevinci yaşadı. Minikleri yapbozla sevindiren Altındağ Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan miniklerden tam not aldı.



“Bayram sevinçleri eksik olmasın”


Korona virüs tedbirleri süresince Altındağlı çocukların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağlı çocuklarımızın evlerinde kalmaları ve sağlıkla kalmaları bizim için çok önemli. Bu nedenle her yaştan Altındağlı vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler ürettik. Bu çözümleri hemen hayata geçirdik. Çocuklarımıza rengarenk boya kalemleri ve boyama kitabı hediye ettik. Şimdi de bayram öncesi hediyeleri eksik olmasın diye, çocuklarımıza Ankara Kalesi temalı yapboz dağıtımı yaptık” dedi.


Başkan Balcı “Bayram en çok çocukları sevindirir. Bayram demek, çocukların yüzünün gülmesi demek Bayram onların yüzü gülünce güzel Yüzlerini güldürebildiysek, bir bayram sevinci yaşatabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı