Son Haberler

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

Abbas'tan Gazze mesajı

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

2025’te enflasyon hedeflerine yaklaşacağız! MÜSİAD’dan umut veren açıklama

İstanbul’da adeta hayat durdu!

CHP’li Emir, 4 bin sayfalık iddianamede “Ahtapot”a takılmış! “İddianameyi kimin, kim için yazdığı metnin içinde unutulmuş”

Utanmazlıkta sınır tanımıyorlar! Rüşveti irtikabı belediyecilik diye göstermeye kalktılar

CHP Lideri Özel zoru görünce plağı çevirdi! “Atatürk ‘Benim iki büyük eserim var bunlardan birisi Cumhuriyet, diğeri ise CHP’ diyor”

Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Düşen kargo uçağı 27 dakika sonra radardan kayboldu! Gürcistan: Uçak acil durum sinyali göndermedi
Altında ters rüzgâr! Gram altın fiyatları güne düşüşle başladı
Ekonomi

Altında ters rüzgâr! Gram altın fiyatları güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altında ters rüzgâr! Gram altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 5 bin 581 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons fiyatındaki düşüşle birlikte gerileyen altın fiyatları, ABD'de hükümetin açılacağına yönelik gelişmelerle azalan küresel belirsizlikler ve yükselen dolardan etkileniyor.

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü 5 bin 606 liradan tamamlayan altının gramı, yeni güne aşağı yönlü bir grafik oluşturdu. Saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 5 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor.

GRAM FİYATI GERİLEDİ

Çeyrek altın 9 bin 480 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 770 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 112 dolarda seyrediyor.

ABD'de hükümetin açılacağına yönelik gelişmelerle azalan belirsizlikler ve güçlenen dolarla alternatif maliyeti artan altın fiyatlarında gerileme görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

1
TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu
Gündem

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşerek faciaya yol açtı. Kazada Bursalı Hava P..
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

Enkaz bölgesinden yeni açıklama!
Gündem

Enkaz bölgesinden yeni açıklama!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düşen askeri kargo uçağına ilişkin son durumu paylaştı. Duran, arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaştığ..
