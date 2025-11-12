Altında ters rüzgâr! Gram altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü 5 bin 606 liradan tamamlayan altının gramı, yeni güne aşağı yönlü bir grafik oluşturdu. Saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 5 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor.

GRAM FİYATI GERİLEDİ

Çeyrek altın 9 bin 480 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 770 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 112 dolarda seyrediyor.

ABD'de hükümetin açılacağına yönelik gelişmelerle azalan belirsizlikler ve güçlenen dolarla alternatif maliyeti artan altın fiyatlarında gerileme görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.