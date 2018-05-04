Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Altında son durum ne?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 179,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.201,00 lira oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:45
Altında son durum ne?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

 

PERŞEMBE 

 

CUMA

 

     

Alış    

Satış                

Alış    

Satış               

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    

176,60 

176,80 

179,40

179,60

Cumhuriyet Ata Lira    

1.164,00 

1.183,00 

1.182,00

1.201,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)    

161,00 

165,00 

163,50

167,50

Lira(Tam) Ziynet    

1.137,00 

1.157,00 

1.155,00

1.175,00

Yarım Ziynet    

569,00 

579,00

578,00

588,00

Çeyrek Ziynet    

284,00 

289,00

289,00

294,00

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:45
  1. İstanbul
  2. cumhuriyet altını

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 bin 500 minik namazda buluştu
    1. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    2. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    3. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    4. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    5. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    6. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    7. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    8. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    9. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    10. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    11. Cuma Hutbesi!
    12. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    13. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    14. Altında son durum ne?
    15. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    16. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    17. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    18. İnce adaylığını WhatsApp'tan emojiyle..
    19. İnce aday oldu capsler patladı!
    20. 'Filistinli nasıl öldürülür' eğitimi
    Kuveyt Türk
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler