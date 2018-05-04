Altında son durum ne?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 179,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.201,00 lira oldu.04 Mayıs 2018 Cuma 12:45
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE
CUMA
Alış
Satış
Alış
Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
176,60
176,80
179,40
179,60
Cumhuriyet Ata Lira
1.164,00
1.183,00
1.182,00
1.201,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)
161,00
165,00
163,50
167,50
Lira(Tam) Ziynet
1.137,00
1.157,00
1.155,00
1.175,00
Yarım Ziynet
569,00
579,00
578,00
588,00
Çeyrek Ziynet
284,00
289,00
289,00
294,00
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