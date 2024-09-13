Altında rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı
Gram altında dün akşam saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi hakim. Gram altın bugüne 2 bin 800 seviyesinin üzerinde başladı ve tarihi zirvesini yenilemiş oldu.
Gram altın bir rekor seviyeyi daha gördü.
Piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 2.801 Türk Lirası'na kadar yükseldi.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın ise 4 bin 538 liradan alıcı buluyor.
Ekonomi
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