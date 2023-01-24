Altında inanılmaz şeyler oluyor! Fırsat kollayan bu tarihi beklesin

Yükselişini sürdüren altın, yatırımcısına bayram ettiriyor. Gram altın fiyatları hem ons altındaki güçlenme hem de döviz kurlarındaki ivmenin etkisiyle son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altın güne 1168 liradan başladı. Gün içinde 1172,5 lira seviyesini gören gram altın şu sıralar gram altın 1172 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat en yüksek seviye olarak öne çıkıyor.

Ons altın fiyatlar 1939 dolar seviyesinde işlem görüyor. 24 ocak gram altın 1172, çeyrek altın 1.958, cumhuriyet atını 7.805, yarım altın 3.917 liradan alıcı buluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli tüyolar verdi.

Memiş, "Alım için fırsat kollayan altın yatırımcısının şubat ayını mutlaka beklemesi gerektiğini söyleyebilirim. Kaygan bir zeminde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Dalgalanmalar önümüzdeki haftalarda devam edebilir. İkinci tur dalgalanmalarda bir düşüş trendine girilebilir. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu ikinci tur dalgalanmalar ve düşüş trendinin sebebi ise millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı ile piyasaların bir fiyatlama yapmaması. Eğer millet ittifakı bir aday açıklarsa o zaman yeni bir fiyatlanma içinde olunacak. Piyasalara hâkim olmak ve bu beklentiyi mutlaka göz önünde bulundurmak lazım" dedi.