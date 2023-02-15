Altında endişeli düşüş! Yatırımcılar dikkat: Gümüş - altın rakamları, tahminleri şok etti! Büyük o diplere hazırlanın!

Altın yatırımcıları kısa sürede hızlı düşüşlerle karşı karşıya kaldı. Yatırımlarını altın tarafında değerlendirmek isteyenlere son darbe ABD enflasyon verisinden geldi. ABD'de TÜFE düşüş gösterse de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum da ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım hızında değişiklik yapmamasına neden olabileceği beklentisini doğurdu. Altın alımı için fırsat var mı?

Altın NEDEN düştü?

Enflasyondaki inatçı seyir, Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğini gösteriyor.

ONS ALTIN DÜŞTÜ

Ons altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrasında güç kaybetti. Ons altın güne 1855 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1831 dolar, en yüksek de 1860 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 0.50 oranında düşüşle 1847 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak gerilemesini sürdürdü. Gram altın güne 1124 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1110 lira, en yüksek de 1127 lira seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 1 oranında düşüşle 1112 liradan alıcı buluyor.

ALTIN ÜZERİNDE BASKI ARTABİLİR

Uzmanlar, Fed'in daha agresif sıkılaştırma politikasına geçmesi halinde altın üzerinde baskının daha da yükselebileceğini belirtti. Temmuz ayına kadar faiz artırımlarının olabileceğine dikkat çeken uzmanlar zirvenin Temmuz'da görüleceğini de ifade ediyor.

DOLAR VE EURO STABİL SEYREDİYOR

Döviz tarafında sakin seyir devam ediyor. Dolar 18.8526 lira, euro ise 20,2133 liradan işlem görüyor.

Altın piyasası, fiyatların 1.900 doların altında kalmasıyla mücadele etmeye devam ediyor. Federal Reserve enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırmayı sürdürürken, bir uluslararası banka yılın ilk yarısında daha düşük altın tahminleri ile geliyor.

Model daha düşük seviyeler gösteriyor, ancak…

Natixis’in değerli metal analisti Bernard Dahdah, son görünüm tahmininde, altının bu ayki düzeltmesine rağmen, enflasyon baskıları düşmeye devam ederken tahvil getirilerinin yüksek kalması nedeniyle fiyatların daha da düşebileceğini söylüyor. Ancak Dahdah, bankanın ekonomik modeline göre olması gerektiği kadar düşüş eğilimi göstermediğini de sözlerine ekliyor. Bu bağlamda analist, şu açıklamayı yapıyor:

Model, fiyatların 2023’te ortalama 1.586 dolar olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, gerçek dünyada birkaç parametreden daha fazlası olduğu göz önüne alındığında, bu sayıya çok fazla sabitlenmeyiz.

Para Piyasaları Uzmanları 'Altın fiyatları neden bu kadar düştü?' sorusuna cevap verdiler...

Altın tahminleri için temel durum

Fiyatların bu yıl önemli ölçüde düşme potansiyeli var. Bununla birlikte Dahdah, yatırımcının resesyona ilişkin endişelerinin ve yılın ikinci yarısında olası bir faiz indirimine ilişkin güçlü beklentilerin altın fiyatlarının birkaç yılın en düşük seviyesine düşmesini engellemesi gerektiğini söylüyor. Bu doğrultuda analist, şu açıklamayı yapıyor:

Bu nedenle, temel durumumuzda, 2023’te fiyatların ortalama 1.790 dolar olacağını ve ardından Federal Reserve faizleri düşürmeye başladığında 2024’te ortalama 1.830 dolara yükseleceğini öngörüyoruz.

“Bunun altını desteklenmesi gerekiyor”

Yorumlar, altın fiyatlarının yıla sağlam bir başlangıç ​​yapmasının ardından yeni yatırımcıların ilgisini çekmekte zorlandıkları bir dönemde geliyor. Dahdah, bankanın ekonomistlerinin ABD’nin yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde resesyona girmesine rağmen 2023’te ılımlı bir büyüme gördüğünü söylüyor. Ancak, gerilemenin Federal Reserve’i faiz oranlarını düşürmeye zorlayacak kadar derin olmayacağını da kaydediyor. Dahdah, sözlerine şu hususları da ekliyor:

Modelimiz, potansiyel bir Fed faiz indirimi ile ilgili piyasa beklentilerini karşılamıyor. Yılın ikinci yarısına girerken yatırımcıların 2024’te faiz indirimi beklentisinin artacağına inanıyoruz. Bunun da altını desteklenmesi gerekiyor.

Gümüş için de altın tahminleri ile paralel beklentiler var

Kriptokoin'e göre: Sene başında piyasalar sene sonundan itibaren faiz indirimlerini fiyatlamaya başladı. Ancak, sürekli yüksek enflasyon piyasa beklentilerini değiştirmeye yardımcı oluyor. CME’nin FedWatch Tool’u, Fed Fon oranının yıl sonunda %5,50 civarında zirve yaparak %5’in üzerine çıkma olasılığının giderek arttığını gösteriyor.

Salı günü ABD Çalışma Bakanlığı verileri, Federal Rezerv’in %2’lik hedefinin oldukça üzerinde kalmasına rağmen, yıllık enflasyonun art arda yedinci ayda düştüğünü gösteriyor. ABD TÜFE, Aralık ayındaki yıllık %6,5’lik artışın biraz altında, Ocak ayında yıllık %6,4 arttı. Bununla birlikte, enflasyon 40 Haziran’ın en yüksek seviyesi olan %9,1’den düştü. Dahdah, altının yanı sıra, iki metal yüksek oranda ilişkili olmaya devam ettiği için gümüş fiyatlarının da düşme potansiyeli gördüğünü söylüyor. Bu konuda ise şu açıklamayı paylaşıyor:

Şu anda olduğu gibi, altın ve gümüş arasındaki üç aylık yuvarlanan korelasyon +0.83’te seyrediyor. Bu da her iki metal arasında çok güçlü bir ilişkiye işaret ediyor. Son yirmi yılda, bu korelasyon ortalama +0,81’di ve 2011 ve 2015’te yalnızca kısa bir süre için +0,7’nin altına düştü. Görüşümüze göre her iki metalin de fiyatları önümüzdeki aylarda düşecek.

Ne olmuştu?

FED FAİZ KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLİYOR?

Altın piyasası Şubat ayı Fed faiz kararı sonrası hareketlendi. Altın gram fiyatı ons altın cephesinde yaşanan değişimler ile yeni bir rekora imza attı. Ons altın 1959 dolar seviyelerini görerek 9,5 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise buradan aldığı destekle 1185 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Fed beklentilere paralel 25 baz puan artırımına giderek faizi 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti ve 'Güvercin' mesajlar güçlendi.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz politikaları için tahminlerde peş peşe geliyor. 2023 yılının ilk faiz kararı uzmanların da dikkatinde yer alıyor. Açıklanacak karar ile birlikte altın, dolar ve kripto para başta olmak üzere piyasada büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda yaşanan pozitif hava ve dolar endeksi ile ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle geçtiğimiz 1 ayın en yüksek seviyesine kadar tırmandı.

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