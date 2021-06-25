Altında düşüş

Altın piyasasında, en düşük 496 bin 700 lirayı, en yüksek ise 497 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.

İşlem miktarı 898 kilogram oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 445 milyon 590 bin 565,00 lira, işlem miktarı ise 898,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 468 milyon 374 bin 911,76 lira oldu.

En fazla işlem gerçekleştiren kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: