  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’yi güvensiz göstermek istiyorlar

“Gezi, sivil direniş, hak, demokratik eylem” derken; polise kurşun!

Kardeş ülke Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

20 Yaşından Büyük Araçlar tabut gibi! Uzak durun!

Putin'in Türkiye ziyareti ile ilgili ABD'den ilk açıklama geldi! ABD gergin

Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde

ABD Temsilciler Meclisi bunu ilk kez yaptı! İsrail’e destek reddedildi

'Tahliye’ polemiğinde kiracı galip geldi: 50 bin TL masraf ev sahibinden çıktı

Suudi Arabistan, Yunanistan'ı tir tir titreten Türk yapımı MARLIN'e talip oldu! Hemen almak istiyorlar

Neden hala sokağa çıkmadığı belli oldu! İmamoğlu o günü bekliyormuş
Ekonomi Altında büyük sıkışma!
Ekonomi

Altında büyük sıkışma!

Yeniakit Publisher
2024-02-07 13:02:00 -
Altında büyük sıkışma!

Altın, Fed yetkililerinin faizler hakkındaki yorumlarını beklenirken dar bir aralıkta geziniyor

Altın, Fed yetkililerinin faizler hakkındaki yorumlarını beklenirken dar bir aralıkta geziniyor

Altın fiyatları, ABD merkez bankasının para politikasını ne zaman gevşetmeye başlayabileceği
konusunda daha fazla ipucu verebilecek Federal Reserve yetkililerinin hafta boyunca yapacağı
konuşmalar öncesinde çarşamba günü dar bir aralıkta dalgalandı.

Spot altın, yaklaşık 2 dolarlık bir aralıkta hareket ederek 2.035 dolar/ons civarında bulunuyor.

İsviçreli bankacılık devi altın ve gümüş tahminini açıkladı!
İsviçreli bankacılık devi altın ve gümüş tahminini açıkladı!

Ekonomi

İsviçreli bankacılık devi altın ve gümüş tahminini açıkladı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Marmara için süre doldu: İstanbul’da 70-80 bin yapı risk altında!
Marmara için süre doldu: İstanbul’da 70-80 bin yapı risk altında!

Gündem

Marmara için süre doldu: İstanbul’da 70-80 bin yapı risk altında!

Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti

Yerel

Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti

Çığın altında kalan operatör kurtarıldı
Çığın altında kalan operatör kurtarıldı

Yaşam

Çığın altında kalan operatör kurtarıldı

Altın, dolar, euro derken her tahmini çıkan ekonomist Hatice Kolçak çıldırdı: 9 bin olacak
Altın, dolar, euro derken her tahmini çıkan ekonomist Hatice Kolçak çıldırdı: 9 bin olacak

Ekonomi

Altın, dolar, euro derken her tahmini çıkan ekonomist Hatice Kolçak çıldırdı: 9 bin olacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23