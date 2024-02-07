Altında büyük sıkışma!
Altın, Fed yetkililerinin faizler hakkındaki yorumlarını beklenirken dar bir aralıkta geziniyor
Altın, Fed yetkililerinin faizler hakkındaki yorumlarını beklenirken dar bir aralıkta geziniyor
Altın fiyatları, ABD merkez bankasının para politikasını ne zaman gevşetmeye başlayabileceği
konusunda daha fazla ipucu verebilecek Federal Reserve yetkililerinin hafta boyunca yapacağı
konuşmalar öncesinde çarşamba günü dar bir aralıkta dalgalandı.
Spot altın, yaklaşık 2 dolarlık bir aralıkta hareket ederek 2.035 dolar/ons civarında bulunuyor.