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Ekonomi

Altında ani yükseliş! İşte son fiyatlar

Öğle saatlerinden sonra ani bir yükselişe geçen gram altın fiyatı şu sıralar 394 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 646 liradan satılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:58:00 - 2020-07-06 16:20:15
Altında ani yükseliş! İşte son fiyatlar

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 391,8 liradan tamamladı. Yeni haftaya yatay başlayan altının gram fiyatı, öğleden sonra yükselişe geçmesinin ardından saat 15.40 itibarıyla 394 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 646 lira, cumhuriyet altını da 2.633 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki 1.784 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

'Gram altında 385-395 bandı izlenecek'

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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