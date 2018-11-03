0553 313 94 23
impression

Altıncı kattan düşen minik Zeynep kurtarılamadı

Şanlıurfa'da yaşadıkları 6'ncı kattaki evin balkonunda aşağı düşen 3 yaşındaki Zeynep Yılmaz, yaşamını yitirdi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:34
Altıncı kattan düşen minik Zeynep kurtarılamadı

Şanlıurfa’da oturdukların binanın 6'ncı katındaki balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek yere düşen Zeynep Yılmaz (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Sigorta Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 6'ncı katındaki balkonda oyun oynayan Zeynep Yılmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun yere düştüğünü göre komşuları, ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:34
  1. Şanlıurfa
  2. Kaza
  3. Zeynep Yılmaz
  4. Altıncı kattan düştü
  5. Korkunç ölüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hidrojen peroksit ve azot neyin nesidir?
    1. Hidrojen peroksit ve azot neyin nesidir?
    2. 'Bedelli askerlik'te önemli gelişme!
    3. İnsanı canından bezdiren bir illet
    4. Denizlispor, Adanaspor'a gol oldu..
    5. Manchester United 90+2'de 3 puanı..
    6. Kocaeli'de çöp kamyonuna çarpan..
    7. Bulaşık makinesine limon koyarsanız...
    8. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    9. Terör örgütü PKK sığınağından bakın..
    10. Galatasaray Schalke maçına kilitlendi
    11. Çamaşır yıkamanın püf noktaları
    12. Galatasaray teknik direktörü Terim..
    13. AK Parti belediye başkan adaylık..
    14. Otomobil şarampole devrildi: 4 kişi..
    15. MHP'den önemli 'ittifak' mesajı!
    16. Önce liderler görüştü, sonrasında..
    17. Altıncı kattan düşen minik Zeynep..
    18. Korkmaz: Oyuncularımla gurur duyuyorum
    19. Uçak pilotu, motosiklet kazasında feci..
    20. Mısır'da Rus yapımı savaş uçağı düştü!
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık