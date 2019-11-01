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Ekonomi

Altınbaş halk günleri başlıyor

Türkiye’nin önde gelen mücevherat markalarından Altınbaş’ın yurt içi mağazalarında düzenleyeceği Halk Günleri’nde altın kolyeler ve pırlanta tek taş yüzükler uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.

2019-11-01 11:59:00 -
Altınbaş halk günleri başlıyor

Türkiye’nin önde gelen mücevherat markalarından Altınbaş’ın yurt içi mağazalarında düzenleyeceği Halk Günleri’nde altın kolyeler ve pırlanta tek taş yüzükler uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. Bugün start alacak, 11 Kasım’a kadar devam edecek etkinliğin yoğun ilgi göreceği tahmin ediliyor.Halk Günleri kapsamında pırlanta ve altın ürünler 399 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kolyeler 790 TL’den, tektaş yüzükler ise bin 490 TL’den alıcı bulacak.

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