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Ekonomi Altına yatırım yapanlar dikkat
Ekonomi

Altına yatırım yapanlar dikkat

Altın fiyatlarının ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından piyasa uzmanlarından yatırımcıları rahatlatacak bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 10:57:00 -
Altına yatırım yapanlar dikkat

Uzmanlar, şunları söyledi: “Altında gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa bir süre de olsa gram fiyatının 480-490 TL bandına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 TL civarında. Hafta başında belki 3-5 TL değer kaybı yaşanabilir. Ama bu değer kaybının dolardaki yükselişle tekrar telafi edileceği kanısındayız. Ortada yatırımcıların tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yok. Zira altın orta ve uzun vadeli yatırım aracı.”

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