Altına yatırım yapanlar dikkat

Uzmanlar, şunları söyledi: “Altında gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa bir süre de olsa gram fiyatının 480-490 TL bandına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 TL civarında. Hafta başında belki 3-5 TL değer kaybı yaşanabilir. Ama bu değer kaybının dolardaki yükselişle tekrar telafi edileceği kanısındayız. Ortada yatırımcıların tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yok. Zira altın orta ve uzun vadeli yatırım aracı.”