Altına yatırım yapacaklar dikkat! 'Artık zurnanın zırt dediği yerdeyiz' diyerek tahmini yaptı

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle perşembe günü 6 haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra Evergrande'nin borç krizinin tüm finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir kısmını sildi. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla 502 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 497 lira seviyesinden kapattı. Piyasalar uzmanı Hatice Kolçak, Youtube kanalından altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Hatice Kolçak, dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin gram altın fiyatlarını etkileyeceğini ve satış için biraz daha beklemenin yararlı olacağını söyledi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Ons tarafı böyle aşağılarda kalınca dolar 8,90’a bile gitse dahi gram altın 500’e çıkmadı. Ne olacağı söyleniyor? Dolar yükseleceğine göre gram altında yükselecek. Buradan satayım mı, acil ihtiyacım var? diyorsanız, siz bilirsiniz. Ama artık zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Tam çıkışa başlayacağımız nokta olduğu için biraz daha beklemek lazım. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Tüm emareler, sinyaller bunu gösteriyor. Satmak değil de almak daha sağlıklı olabilir. Satış kısmında bekleyenler için 530-540-550’leri yakında göreceğiz. Bu sene bitmeden o rakamlara ulaşacağız" ifadelerini kullandı.