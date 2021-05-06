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Ekonomi Altın yükselecek mi? Altına yatırım yapanlar dikkat
Ekonomi

Altın yükselecek mi? Altına yatırım yapanlar dikkat

Stratejist Cüneyt Paksoy, kısa, orta ve uzun vade için altın fiyatları ile ilgili iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:36:00 -
Altın yükselecek mi? Altına yatırım yapanlar dikkat

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Paksoy, Merkez Bankası'nın enflasyon verilerini, iç dinamikleri ve global değişimleri izleyerek faiz politikasını belirleyeceğini söyledi.

Dolar/TL açıklaması

Dolar endeksi ile ilgili kritik seviyelere değinen Stratejist, dolar/TL ile ilgili yaptığı açıklamada, sıkı para politikası vurgusunun kuru olumlu etkileyeceğini ifade etti. Dolar/TL tarafında tek değişkenin Merkez Bankası kararı olmadığını belirten Paksoy, birçok etkenin mevcut olduğunu belirtti.

Altın açıklaması

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne olur? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların da yanıtları merak edilirken, Paksoy, gram altının bekledikleri hareketi yaptığını ifade etti.

Kısa vadede biraz daha yukarı hareket görülebileceğini iddia eden Paksoy, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için önümüzdeki dönem gram altında 550-650 TL bandı içinde hedefler olduğunu ileri sürdü ve yatırım sepetinde altının mutlaka olması gerektiğini belirtti.

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