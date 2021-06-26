Altın yükseldi! Uzman uyardı: Henüz başlamadı

Gram altın son haftaların en oynak seviyelerine geldi. Altındaki oynaklığı değerlendiren teknik uzman Tunç Şatıroğlu, altın, gümüş ve dolar fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Altın fiyatlarını sosyal medya hesabından değerlendiren teknik uzman Tunç Şatıroğlu önemli anekdotlar paylaştı.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları gibi altının ons fiyatı da haftanın kapanış günü yükselişe geçerek 1783 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatlarındaki kıpırdamayı değerlendiren teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "Altın destek buldu ancak henüz yükseliş başlamadı. 4 gün destek yaptıktan sonra artık bugün ABD seansında yükselişe geçmesini bekliyorum.Gram altında 510 ve 495 arasındaki sıkışma devam ediyor. Ons fiyatı takip edilmeli. Bugünkü ons analizime bakabilirsiniz. Gümüş biraz altının önünden gidebilir ancak üzerinde Ichimoku bulutu bulunduğu için bir süre altına paralel bir hareket beklemek daha makul olur. Dolar-TL pitchfork bantları içinde yükselişe devam ediyor. Düşüşler hep alım fırsatı oldu. Olası swap anlaşmalarının kur üzerinde kalıcı bir düşüşe sebep olmasını beklemiyorum. Genel görünüm için haftalık grafiği de paylaşıyorum" iddiasında bulundu.