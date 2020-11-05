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Ekonomi Altın yeni rekorunu kırdı! Euro 10 lirayı aştı
Ekonomi

Altın yeni rekorunu kırdı! Euro 10 lirayı aştı

Son günlerde yükselişini sürdüren altın 525 TL'yi geçti. Döviz kurunda da hareketlilik yaşanırken euro akşam saatlerinde 10 lirayı aştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:42:00 -
Altın yeni rekorunu kırdı! Euro 10 lirayı aştı

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından bu sabah 520.8 lirayı, akşam saatlerinde de 525 lirayı gördü. Çeyrek altın 844 lira, Cumhuriyet altını da 3.454 liradan satıldı.

Dolar/TL önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.5 üzerinde 8.4760'tan işlem gördü ve akşam saatlerine doğru geriledi. Güne yüzde 0.7 artışla 9.9405'ten başlayan euro/TL kuru ise akşam saatlerinde 10 lirayı aştı.

Analistler, ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve oynaklığın arttığını vurguladı. Şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 214 delegeye sahip olduğunu bildiren analistler, Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşımasının belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden olduğunu söyledi.

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