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Ekonomi Altın yeni rekorlara göz kırptı!
Ekonomi

Altın yeni rekorlara göz kırptı!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 11:06:00 -
Altın yeni rekorlara göz kırptı!

Yatırımcılar olası ABD faiz indiriminin miktarına ilişkin netlik ararken altın fiyatları konsolide oluyor. Değerli metal geçen haftaki tarihi seviyelere yakın hareket ediyor.

Yatırımcılar olası ABD faiz indiriminin miktarına ilişkin netlik ararken altın fiyatları konsolide oluyor. Değerli metal geçen haftaki tarihi seviyelere yakın hareket ediyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta açıklanacak enflasyon verisi öncesinde Federal Reserve'in (Fed) yakın zamanda yapacağı faiz indiriminin büyüklüğüne dair netlik arayışıyla bugün gevşeyerek geçen hafta ulaşılan rekor seviyelere yakın seyretti.

Spot altın, TSİ 12:37 itibariyle %0,3 düşüşle 2.510,31 dolar/onsa geriledi. ABD vadeli altın kontratları %0,4 düşüşle 2.545,60 dolara geriledi.

"Yüksek seviyelere ulaşmakta zorlanabilir"

Saxo Bank emtia stratejisi müdürü Ole Hansen, “Altın şu ana kadar ABD faiz indirim döngüsünün Eylül ayında başlayacağını fiyatladı, bu nedenle ABD ekonomik verilerindeki zayıflık beklenen 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir indirimi desteklemezse fiyatlar kısa vadede çok daha yüksek seviyelere ulaşmakta zorlanabilir, dedi.

Hansen, önümüzdeki aylarda 2.400 dolara doğru daha derin bir geri çekilme riski ile sınırlı bir konsolidasyon öngörüyor.

Fed'in en çok tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD PCE enflasyon verileri cuma günü açıklanacak.

Düşük Faiz ortamı külçe altının cazibesini yükseltebilir

CME FedWatch'a göre, yatırımcılar 25 baz puanlık bir faiz indirimi için %71 ve 50 baz puanlık daha büyük bir indirim için yaklaşık %29 olasılık görüyor. Düşük faiz ortamı, getirisi olmayan külçe altının cazibesini artırabiliyor.

Altın, ABD'nin yakın zamanda faiz indirimine gideceği beklentisi ve Ortadoğu'daki çatışmalara dair süregelen endişelerle bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %22 yükselirken, geçen hafta 2.531,60 dolar/ons ile zirve yaparak art arda rekor seviyelere ulaştı.

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