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Gündem Altın yatırımcısının uğrak yeriydi... Aman dikkat! Onlarca kişi dava açtı
Gündem

Altın yatırımcısının uğrak yeriydi... Aman dikkat! Onlarca kişi dava açtı

Altının kalbi Kuyumcukent'te altın atölyesi sahibi 2 kişinin, 50 firmayı dolandırdığı belirtildi. Mağdur olduğunu söyleyen onlarca kişi suç duyurusunda bulunurken, mağdur sayısının daha fazla olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 12:41:00 -
Altın yatırımcısının uğrak yeriydi... Aman dikkat! Onlarca kişi dava açtı

İstanbul'da, Kuyumcukent'te bir altın atölyesi sahibi 2 kişi, 60 kilogram altın dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre; Kuyumcukent'te 1,5 yıldır faaliyet gösteren bir altın atölyesi sahibi 2 kişi, güvenini kazandığı yaklaşık 50 firmayı dolandırdı.

60 kilo altın kayboldu

Yaklaşık 30 milyon lira tutan 60 kilogram altının ortadan kaybolduğunu öne süren firma sahipleri şikayette bulundu. Kaçmaya hazırlandıkları iddia edilen atölye sahipleri Erkan L. A. ve Milad I., esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

1 kilo ile 10 kilo arasında değişen miktarda altınlarından olduğunu öne süren esnaf, avukatlarıyla birlikte firma önünde açıklama yaptı.

24 saat geçmeden 45-50 mağdurun ortaya çıktığını söyleyen Avukat Ümit Karadağ "1.5 yıldan beridir burada altın atölyesi olarak faaliyet gösteren bir grup, esnafa bir şekilde güvenceler vererek altın toplamışlar. İlk etapta bu altınların karşılığı olan ödemeleri yapsalar da daha sonra bu ödemelerden kaçınmaya başlamışlar. Dün gece kaçma hazırlığındayken esnaf tarafından fark edildiler. Bu kişiler yakalandı şu an gözaltındalar" dedi.

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"2 kişi olduklarını biliyoruz" diyen Karadağ, "Bu kişilerin eşlerinin ve yakınlarının da bu şekilde çalıştıkları yönünde bir düşünceleri var. Yabancı uyruklu bu kişiler, polis ve savcılıkta titiz bir şekilde çalışıyor. Umuyoruz ki esnafımızın mağduriyeti giderilecektir. Altınları erittiler diye de bir bilgi aldık. Dolandırıcılık boyutu ise esnafımız kimisi 1 kilo, kimisi 2, kimisi 3 kilo.. Bu şekilde 60 kiloya yakın bir altın dolandırıcılığı söz konusu. Toplamda TL karşılığı da 30 milyon Türk lirası dolandırılan miktar söz konusu. Umarım bir an önce aydınlığa kavuşur" diye konuştu.

"45-50 kişiyiz, bugün belki daha çoğalır bu"

Dolandırıldıklarını ve kayıplarının büyük olduğunu söyleyen esnaf bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 1 kilo 800 gram altın kaybının olduğunu söyleyen Mehmet Vural "Başkasından aldığını bize ödeme yapıyormuş. Kaçmaya çalışırken yakaladık" şeklinde konuştu. Ökkeş Balcı ise "1.5 senedir burada esnaflar önce güven verdiler. Aldılar, verdiler. 45-50 kişiyiz bugün belki daha çoğalır bu. Güven sağlayaraktan belli bir zaman ödediler. Sonra ödemeleri yapmadılar bu esnafları mağdur ettiler. Sonra da patladı. Benim kaybımda 1900 gram" dedi.

Esnaf Milad Şarad ise "10 kilo altınım vardı. Son bir haftada şüphelendik. 5 milyon TL yapıyor altın. Maalesef gitti" diye konuştu. Soruşturmanın derinleştirildiği kaydedilirken mağdur sayısı ve altın miktarının artabileceği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan L. A. ve Milad I. adliyeye sevk edildi. Erkan L. A. ve Milad I. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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