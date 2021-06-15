Altın yatırımcısı dikkat! 'Altın kesişim'e doğru ilerliyor

Altın, Fed toplantısı öncesinde pazartesi günü 1.845 dolara kadar geriledikten sonra yeniden yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşün artmasına rağmen Dolar/TL ’den destek buldu.

Yatırımcıların enflasyon baskısı ve Fed’in para politikası çizgisine odaklanmasıyla birlikte altın Ocak ayından bu yanaki en yüksek seviyeden geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ise Fed’in 2023 yılından önce faizleri artırmayacağını fakat Ağustos-Eylül gibi varlık alım programını küçültmeye başlayabileceğini düşünüyor.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili pazartesi günü yüzde 1,49 seviyesine kadar tırmandıktan sonra salı günü yüzde 1,48 seviyesinde bulunuyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise 1.222 civarında hafta başından bu yana yatay bir seyir izliyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın üzerindeki temel baskıya rağmen teknik tarafta değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kesmeye doğru ilerliyor. Bu da genelde altında yukarı yönlü bir trendin başlayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Haziran ayı başında Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ons altın, sonrasında inişli çıkışlı bir seyir ile 1.865 dolara kadar geriledi.

Gram altın fiyatı

Pazartesi günü 1 aydan sonra ilk defa 500 TL’nin altına yeniden inen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 8,47’ye kadar tırmanmasıyla 507 TL civarında işlem görüyor.