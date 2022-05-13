Altın yatırımcısı buraya dikkat! Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin: Ne zaman olacağını sormayın ama...

Altın fiyatları, ABD'de enflasyon rakamlarının beklentileri aşması ve doların güçlenmesiyle üç ayın dip seviyesine yaklaştı. Altının art arda dördüncü haftayı da kayıpla kapaması bekleniyor.

Ons tarafı böyleyken gram altın Dolar/TL'deki yükseliş nedeniyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Her Açıdan Youtube kanalına konuk olan ekonomist Hatice Kolçak, gram altının sene içerisinde 1200 lirayı göreceğini söyledi.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Altında gram altıncıların doları takip etmesi lazım. Dolar/TL yükseldikçe gram altın tarafı d artacaktır. Ons altında düşüş var. Ben ons altında 1900 doların üzerini bekliyorum. Gram altında beklentim 1200 liradır. Ne zaman gelecek diye sormayın ama sene içerisinde görecek. Ons tarafında Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Diğer tarafta Çin meselesi var. Bu gergin ortamda son bulmayacaktır. Savaş coşarsa ons altın fırlar. Şu enflasyon ortamın gram altın tarafı düşmez diyorum" dedi.