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Ekonomi Altın yatırımcılarına müjde!
Ekonomi

Altın yatırımcılarına müjde!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 10:58:00 -
Altın yatırımcılarına müjde!

Altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. İşte 18 Şubat 2024 Pazar günü gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...

Altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. İşte 18 Şubat 2024 Pazar günü gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları grafiği son derece hareketli günler geçiriyor. Bir düşüp bir yükselen fiyatlar yatırımcıların kafasını karıştırırken altın alıp satacaklar, 'Altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Altın hafta sonu tekrar yükselişe geçti. İşte 18 Şubat 2024 Pazar güncel çeyrek, gram, yarım altın fiyatları...

18 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.994,87
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Satış: 1.995,21

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.191,79Satış: 3.262,16

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.363,63

Satış: 6.524,32

ALTIN/ONS NE KADAR?

Alış: 2.013,23

Satış: 2.013,95

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 12.767,16

Satış: 13.008,74

ATA ALTIN NE KADAR?

Alış: 13.632,37

Satış: 13.977,87

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

Alış: 1.099,32

Satış: 1.487,46

22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

Alış: 1.881,90

Satış: 1.998,98

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi

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