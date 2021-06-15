Altın yatırımcılarına kritik uyarı!

Vatandaşın gözü altın fiyatlarında. Gram altın dün kritik 500 lira barajından geriye düştü. Sonrasında kur tarafında gelen düzeltmeyle gram altın tekrar 500 liranın üzerinde seyrediyor.

Gram altın yeni güne 507 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 835 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin 415 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 865 dolar civarında seyrediyor. Dolar/TL ise 8.46 seviyesinde açılış yaptı.

Tahvil faizleri oynaklığı Ons altın fiyatlarını değiştiriyor

Prof. Dr. Sefer Şener, Uzmanpara'ya altın fiyatlarında yaşanan hareketleri değerlendirdi:

"Geçen hafta içinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.6’nın üzerinde düşüşle 1,45 seviyelerine kadar geriledi. Dün sabah itibarıyla hafta başında tahvil faizlerindeki bu düşüş yerini yeniden yükselişe bıraktı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün itibarıyla %2,9’luk yükselişle yeniden 1,4990 seviyelerine çıktı.



İlk etapta, haftaya 1860 dolar seviyesinde başlayan ons altın ise 1847 dolar seviyelerine kadar düştükten sonra yeniden toparlanarak 1865 doların üzerine çıktı. Geçen hafta içinde 1900 doları geçmekte zorlanan ons altın için bu seviyeler teknik bir baraj oluşturmaya başladı.



ABD Merkez Bankası (FED) muhtemelen ağustos eylül ayına kadar tahvil alımlarını azaltmayacak gibi gözüküyor, bu durum ise altın fiyatları üzerinde bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Yeni haftaya değer kaybıyla başlayarak düşüşünü sürdüren gram altın ise dün yüzde 1,58 değer kaybıyla 497 lira seviyelerine kadar geriledi. Şüphesiz dolar kurunun Türk lirası karşısındaki değer kaybı ons fiyatındaki düşüşle birleşince gram altın 500 lira seviyesinin aşağısını görmüş oldu.

"Sürekli ralli beklemek doğru değil"

Dün akşam itibariyle dolar kurunun yeniden artması ve 8,45 seviyelerine dönmesi altının gramını yeniden kritik seviye olan 505 lira düzeyinin üzerine taşıdı.

Beklenenden yüksek çıkan enflasyon ve daha hızlı büyüme Amerika için acaba faiz artışı yıl sonuna doğru gelir mi beklentilerine yol açsa da, enflasyonun kalıcı olmayacağı algısı faiz artışı beklentisinin de 2022 hatta 2023 yılına kalacağını gösteriyor.



Bu durum altının ons fiyatının 1850 dolar seviyelerinde güçlü bir destek oluşturmasını da sağlıyor. FED’in alacağı kararların belirsizliği aynı zamanda güvenli liman altının ons fiyatının bir türlü 1900 dolar seviyelerini yukarı yönlü kıramamasını da açıklıyor.



ABD tüketici fiyat endeksi raporunun fiyat artışlarının büyük ölçüde ekonomik yeniden açılışlarla ilişkili kategorilerden kaynaklandığını göstermesinin ardından enflasyon tartışmasının devam etmesiyle altın düşük kalmış gözükmektedir. Ancak mutlaka ilerleyen dönemde bu durum değişecektir, altında orta ve uzun vadede yön yukarı olacaktır. Yine de dolar güçlü kaldığı sürece altın fiyatlarında sürekli ralli beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Gözler FED toplantısında

Politika yapıcıların artan enflasyon ve ileriye dönük para politikası konusundaki görüşleri hakkında daha fazla netlik sağlamaları için piyasalarda gözler FED'in 15-16 Haziran toplantısına çevrildi. Buralardan çıkacak kararlar özellikle de 16 Haziran'da çıkacak faizle ilgili karar altının yönünü de daha net ortaya çıkaracaktır. FED faiz artışı sinyali vermezse ve tahvil alımları da eylül gibi yavaşlarsa altında yön yukarı olacaktır. Tersi durumda faiz artışı sinyali, varlık alımına devam ve güçlü dolar anlayışı hakim olursa o zaman altın fiyatlarının yönü aşağıya çevrilir. Ancak bu durum daha az olasılıklıdır."