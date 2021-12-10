Altın yatırımcıları saat 16:30'a dikkat! Kritik uyarı: "Aşağı yönlü baskı devam edebilir"

Altın fiyatları son dönemde ABD'de meydana gelen ekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Tüm dünyada yükselen enflasyondan ziyade ABD'deki enflasyonun yükselişe geçmesi Altın fiyatları için kritik bir durum oluşturmaya başladı.

ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonu dizginlemek için faizi artırmayı planlıyor. Enflasyonun hızlı yükselişi karşısında Faiz artırımı tarihini ön plana çekmeyi düşünen Fed, piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

Fed'in tahvil alımlarını azaltmayı devam ettirmesi ve faiz artırımına gitme hamlesinde bulunma ihtimali altın fiyatlarında güç kaybı meydana getiriyor.

Bir süredir 1780,1800 dolar bandına sıkışan ons altın ABD'den gelecek olan Enflasyon verisi ile yön bulmaya çalışacak. Kritik veri bugün TSİ 16:30'da açıklanacak.

Enflasyon artarsa faiz artırımı ihtimali de artacak

ABD'de TÜFE Ekim ayında yıllık yüzde 6.2 olmuştu. Aylık bazda ise yüzde 0.9 oranında artış yaşamıştı. Kasım ayı enflasyonunda yıllık beklenti yüzde 6.8'e çıkarken, aylıkta yüzde 0.7 oranında yükseliş bekleniyor. Enflasyonun bu denli hızlı arttığı ortamda Fed'in gecikmeden faiz artırımı hamlesinde bulunma ihtimali de yükseliyor.

Ons altın dar banda sıkıştı

Ons altın fiyatları küresel gelişmeler ışığında kırılgan seyrini sürdürüyor. Ons altın 1780 dolar ile 1800 dolar arasında işlemlerine devam ediyor. Güne 1775 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1774 dolar, en yüksek de 1779 dolar seviyesini gördü. Saat 07:54 itibarıyla ons altın 1778 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın yatay seyrediyor

Gram Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilenirken 780 lira seviyelerinde denge arayışına girdi. Güne 787 lira seviyesinden başlayan gram altın en düşük 785 lira, en yüksek de 789 lira seviyesini gördü. Saat 07:54 itibarıyla 788.3 liradan alıcı buluyor.

ABD enflasyon rakamı kritik önemde olacak

Kasım ayının ilk yarısında yükselişlerin etkili olduğu ons altında kasım ayının ikinci yarısında satış baskısının artış kaydettiği ve aşağı yönlü bir fiyatlamanın etkili olduğu görüldü. Güney Afrika’da tespit edilen ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant salgın kaynaklı endişeleri artırırken, ilk fiyatlamalarda güvenli liman talebini de artıran bir gelişme oldu. Yeni varyantın daha hızlı bulaştığına ilişkin açıklamalar gelirken, henüz yeni varyantın daha ağır semptomlara neden olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyona rağmen korkulduğu gibi ağır seyretmiyor oluşu sevindirici bir gelişme olurken, önümüzdeki günlerde bu husustaki gelişmeler yakından takip edilecektir.

Piyasalar tarafında korku yaratan bir diğer konu ise aşıların yeni varyanta karşı etkisiz kalabileceği konusuydu. İlk sonuçlara göre üç doz BioNTech aşısının Omikron varyantına karşı koruma sağladığının açıklanması da piyasaları rahatlattı. Bu hafta salgın kaynaklı endişelerin bir miktar yatıştığı ve risk iştahının güç kazandığı görülüyor. Güvenli liman talebinin zayıflaması da ons altında dalgalı ve kararsız görünümün devam etmesine yol açıyor. Yine de salgın kaynaklı riskler ve endişeler varlığını sürdürüyor. Yeni varyantın hızlı bulaşıyor olması ve kış aylarının da gelmesiyle birlikte vaka sayılarında gözlenebilecek artış ek tedbirleri ve kısıtlamaları gündeme getirebilir. Bu durumda zaman zaman risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Salgın kaynaklı gelişmelerin yanında küresel çapta enflasyonist görünüm ve merkez bankalarının sıkılaşma eğilimleri gündemdeki yerini ve önemini koruyor.

Fed Başkanı Powell’ın geçen haftaki konuşmasında enflasyon endişelerini daha ciddi bir tonda dile getirmesi ve Fed’in fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı bir enflasyonu önlemek için elindeki tüm araçları kullanacağını açıklaması piyasalarda şahin olarak algılandı. Mevcut durumda Fed’in varlık alım programını sona erdirmeden faiz artışına gitmeyeceği iletişimi kurulurken, Fed’in aralık toplantısı kritik olacaktır. Bu toplantıda varlık azaltım programını hızlandırması daha erken bir faiz artırımı konusunda Fed’in elini güçlendirecek olup, ons altın üzerindeki baskının artış kaydetmesine neden olabilir.

Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE rakamı kritik önemde olacaktır. Enflasyonist baskıların devam etmesi durumunda Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantısında varlık azaltım hızını artırması ve 2022 yılının ilk yarısında faiz artışına gitme ihtimali daha da güç kazanacaktır.

Toparlamak gerekirse, küresel çapta ve ABD’de artış kaydeden ve yukarı yönlü risklerin devam ettiği enflasyon merkez bankalarının daha sıkı para politikaları uygulamasına neden olurken, özellikle Fed’in şahin bir tutum ortaya koyması ve sıkılaşma yönünde adımlar atması orta vadede doları desteklemeye ve ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. 200 günlük üssel ortalamasının (1798 dolar) altında fiyatlanan ons altında kısa vadede 1760 dolar ve devamında 500 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1740 dolar seviyesi ilk önemli destek noktalarıdır.

Daha önceki aylarda yaşanan düşüşlerde destek olarak çalışan 500 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması teknik olarak satış baskısının artış kaydetmesine neden olabilir. Ortalama altında satıcılı seyrin devam edebileceği ons altında 1700 - 1687 ve 1645 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise ilk olarak 1798 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük üssel ortalamanın aşılması gerekmektedir. 200 günlük ortalama ve 1800 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. 1800 dolar altında kalındığı sürece olası yükselişlere tepki mahiyetinde yaklaşmak yararlı olacaktır. 1800 dolar üzerinde 1825 dolar ve 1835 dolar direnç olarak önem kazanırken, bu seviyelerin aşılması durumunda 1877 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 1900 dolarlı seviyeler gündeme gelebilir.

Altında baskı devam edebilir

İkon Menkul altın fiyatlarına yönelik analizde bulundu. Kurumun yapmış olduğu analizde altın fiyatlarının ABD enflasyon verisi etkisi altında kalabileceği belirtildi.

İkon Menkul'un değerlendirmesi şöyle:

Kasım ayının ortalarında 1870 seviyesinden 1765 seviyesine gerilemiş olan sarı metalde, bu düşüşün ardından yaşanan tepkiler çok cılız kalıyor. Öyle ki 1795 direncine doğru bir yönelim olmuş olsa da bu dirence pek fazla dokunamadı ve tekrar 1765 desteğine doğru yöneldi. Ek olarak 1680’den gelen kısa vadeli uptrend çizgisinin altında yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte en azından 1795 üzerinde bir tutunma gelmediği sürece aşağı yönlü baskının devam etmesi öngörülebilir.

Bugün TSİ 16:30’da gelecek ABD enflasyon verisinin sarı metal için önemli olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Destekler: 1765 – 1748 – 1722 Dirençler: 1795 – 1810 – 1832