Altın yatırımcıları dikkat! Uzmanlardan önemli açıklama

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken uzmanlardan açıklama gecikmedi.

Stratejist Cüneyt Paksoy, "400-450 bandında kaldıkça gram altın alım fırsatıdır. Ons altın yukarı yönde 2000-2200 doları geçerse orta vadede gram altın 550 lirayı geçer." dedi

Altın ne zaman yükselişe geçecek?

Normal şartlarda altının 3-4 yılda masada olacağını belirten Stratejist Cüneyt Paksoy şunları söyledi:

"Altın fiyatları yukarı yönde gitmeye devam decek"

Virüsün yarattığı tahribatın dünyadaki borç miktarını ciddi şekilde arttırdığını söyleyen Paksoy, "İtalya'dan gelen 'borçlarımızı silin' çağrısı bu bağlamda önemli. Demek ki Batı'da büyük bir problem var. ABD de aynı şekilde. Finansal sektörde bir risk var. ABD'nin Çin'le olan ticaret savaşları daha güçlü bir döneme girecek. İklimsel değişimler var. Özetle birçok riski barındıran dünya ekonomisi kendine yön ararken altın fiyatları ara ara düşüş gösterse de yukarı yönde gitmeye devam edecektir." dedi.

2 aralık güncel atın fiyatları ne kadar?

Gram altın ne kadar?

455,33 TL

455,20 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Satış fiyatı: 748,10 TL

Alış fiyatı: 739,90 TL