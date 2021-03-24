Altın yatırımcıları dikkat! FED başkanından önemli açıklama

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ile ilgili konuşmasının yatırımcıları rahatlatmasıyla kayıplarını durdurdu. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yatay seyri takip ediyor.

Powell, salgının gerilemesiyle Amerikalıların dışarı çıkıp harcama yapabileceğini ve böylece fiyatların yükselebileceğini vurguladı fakat bunun istenmeyen derecede bir enflasyona neden olmayacağını söyledi.

Hazine Bakanı Janet Yellen ile birlikte Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne sunum yapan Powell, çarşamba günü de Yellen ile birlikte Senato’daki Bankacılık Komitesi’ne sunum yapacak.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerindeki geri çekilme de altın fiyatları üzerindeki baskıyı azalttı. Haftaya yüzde 1,70 civarından başlayan tahvil faizleri 11 baz puan düşüşle yüzde 1,59’a geriledi.

Ons altın fiyatı

Altın yılın ilk ayını kayıpla kapattıktan sonra Mart ayında kayıplarını neredeyse sıfıra indirmiş durumda. Son 10 yıldaki en kötü yıl başlangıç performanslarından birini gösteren altın, yıl başından bu yana neredeyse yüzde 9 değer kaybetti.

Haftaya 1.745 dolar seviyesinde başlayan ons altın, 1.725 dolara kadar geriledikten sonra Powell ve Yellen’ın konuşmasından destek bularak TSİ 07:56’da 1.733 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişle birlikte haftaya 470 TL seviyesinde başlayarak yıl başındaki seviyelere geri döndükten sonra kurdaki gevşemeyle birlikte 430 TL civarına kadar geri çekmişti.

Dolar/TL’deki yatay seyri takip eden gram altın, 442 TL seviyesinde bulunuyor.