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Ekonomi Altın yatırımcıları dikkat! Düşüş devam ediyor
Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! Düşüş devam ediyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 509 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 835 lira, Cumhuriyet altını da 3.410 liradan alıcı buluyorken gözler FED kararlarına dikilmiş durumda.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 11:48:00 -
Altın yatırımcıları dikkat! Düşüş devam ediyor

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 510,9 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 835 lira

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 508,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 835 lira, Cumhuriyet altını da 3.410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.860 dolardan alıcı buluyor.

"Fed faiz kararı öncesi altının ons fiyatının yatay seyrediyor"

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatının yatay seyrettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçlarının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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