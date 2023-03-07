Altın ve para piyasası son durum! Altını, doları olanlar döviz kuru: 7 Mart 2023 Euro, gümüş, tam, yarım, çeyrek altında, ons, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Finansal analist İslam Memiş, yatırımcılara gram altın için son dakika açıklamalarında bulundu. İslam Memiş’ten altın için evlere şenlik açıklama! 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi. Altın fiyatlarının ani dalgalanmalar olur dedi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftanın ilk gününde; borsa, dolar-euro ve altınla ilgili öngörülerini açıkladı.

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, yatırımını altında tutmak isteyen yatırımcılara ve vatandaşlara tavsiyeler;

Piyasalardaki dalgalanmalar devam ederken; bir yandan Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz kararı beklenmeye başladı. Bu noktada pek çok analist de faiz beklentisi yönünde piyasa analizleri gerçekleştirir hale geldi. O isimlerden biri olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, doğrudan bir tarihe işaret etti.

Her hafta piyasalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İslam Memiş’ten bu kez hem iç siyaset hem de dış siyaset ve enflasyonla mücadeleyi baz alan derinlikli bir açıklama geldi. Görevlendirmelerde değişiklikler beklediğini duyuran İslam Memiş, hemen ardından piyasalar için önemli olan ayı duyurdu. İşte İslam Memiş’in piyasa beklentilerine ilişkin açıklaması…

“ENFLASYONLA MÜCADELEDE FİNANS YÖNETİMİ ÖNCELİKLİ OLUR”

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Piyasalara ilişkin önemli açıklamalar yapan İslam Memiş, “Kurum ve kuruluşlar 2022 yılında enflasyon patlayınca ciddi anlamda eleştiri oklarının hedefi olmuşlardı. Benim kişisel tahminim seçimlere kadar sayın Cumhurbaşkanımızın kurum ve kuruluşlarda revizyona gideceğine dair beklentim var. Seçimlere kadar ciddi bir görev değişikliği olabilir. Bu değişiklikle beraber enflasyonla mücadele noktasındaki finans yönetimi de öncelikli olur” diyerek değişiklik beklediğini bildirdi. Bunun ardından değişiklik noktalarına işaret eden İslam Memiş, şöyle konuştu:

“Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve Hazine Bakanlığının tek başına mücadelesi ile olacak bir süreci konuşamıyoruz. Elimizde olan sebepler var olmayan sebepler var. Elimizde olmayan sebepler kuralık ve doğal afet. Beklentilerin üzerinde gelen rakamlar söz konusu olabilir. Gelecek ay açıklanacak olan rakam piyasanın beklentisinden yüksek olabilir. Çünkü deprem etkisi finans yönetimin etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Özellikle kriz fırsatçılığı var.”

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“BANKALAR ÜZERİNDEKİ BASKININ ARTIK KALMASI GEREKİYOR”

Ekonomide özellikle haziran ayının herkes açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, “Hazirana kadar ABD merkez bankası FED'in ve diğer merkez bankalarının faiz kararları süreci var ama haziran ayı itibari ile merkez bankaları faiz kararlarını sonlandıracak” öngörüsünde bulundu. bolugundem'in aktardığı haberde: TCMB için de konuşan İslam Memiş, açıklamasında şu ifadelerine yer verdi:

“Bizim merkez bankası için hazirandan sonraya işaret eden sürece dikkat çekmek istiyorum. Her ne kadar kur korumalı mevduat sistemi Türkiye Ekonomi modeli devam etse de merkez bankası haziran sonrası kenara çekilmek isteyebilir. Çünkü bankalar üzerindeki baskının artık kalması gerekiyor. Hazirandan sonra kur tarafından ataklar gerçekleşebilir. Türkiye ekonomisini hazirandan sonraki süreçler şeklinde ikiye ayırmak gerekiyor.”

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (7 MART 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 7 Mart 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları

7 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,9091 (Alış) - 18,9224 (Satış)

EURO: 20,1784 (Alış) - 20,1835 (Satış)

STERLİN: 22,5933 (Alış) - 22,7066 (Satış)

1 DOLAR = 18,91 TL

7 Mart Salı 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.118,11

Gram altın satış: 1.118,25

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.858,00

Çeyrek altın satış: 1.873,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.716,00

Yarım altın satış: 3.747,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.409,00

Tam altın satış: 7.465,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.566,00

Cumhuriyet altını satış: 7.680,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.606,00

Ata altın satış: 7.657,00

İslam Memiş gümüşün 20 TL olacağı tarihi belirtti. O tarihe kadar gümüş kat kat artacak dedi.

2022 yılında gümüş fiyatları rekor kırdı ve yatırımcısına yüzde 45 kazandırdı. İslam Memiş, 2023 yılında da gümüş fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini açıkladı. Gram gümüş fiyatının 20 TL, ons gümüş fiyatının ise 40 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini söyledi.

Gümüş, altına alternatif olarak yatırımcıların portföylerinde bulundurdukları bir yatırım aracıdır. İslam Memiş, gümüşün altın kadar değerli bir maden olduğunu vurgulayarak, yatırımcıların gümüşü önemsemeleri gerektiğini belirtti. Yatırımcıların, portföylerinde gümüşe de yer vermeleri gerektiğini ifade etti.

Gümüş fiyatları, sanal dünyada da büyük ilgi görüyor. Gümüş ons fiyatının giriş tutarlarında rekor seviyelere ulaşıldığına dikkat çekti. Altın-gümüş rasyosunun 80-82 arasında değişiklik gösterdiğini belirtti. İslam Memiş, yatırımcıların satış için aceleci davranmamaları gerektiğini ifade etti. Altın ve gümüşün 2023 yılında pozitif bir görünüm sergileyeceğini söyledi. Gram gümüş beklentisinin 20 dolar, ons gümüş tarafında ise 40 dolar olduğunu belirtti.

GÜMÜŞ GRAM KAÇ TL?

12,59 TL?

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