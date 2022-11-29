Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezberleri bozdu: 1 ay sonraya dikkat! Dolar yerine alın

29 Kasım altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altının gram fiyat 1.050 liradan işlem görüyor. Yatırımcı yeni alım fırsatı olur mu diye merak ederken İslam Memiş 2023 yılı için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Altının gram fiyatı 1.050 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor. Dolar 18.62, Euro da 19.33 liradan alıcı buluyor. 2023 öngörülerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,"2023'te ezberler bozulabilir" dedi ve şöyle devam etti:

-Doların hem yurt dışı hem yurt içi değerinde kayıp var. Doların yatırım aracı olmadığını, ödeme aracı olduğunu belirtmek isterim.

-TCMB farklı bir politika uyguladı, tek haneli faize gitti. Şimdi sırada enflasyon var. Seçime kadar tek haneli faizle yolumuza devam edebiliriz. Bundan sonraki süreçlerde ev, araba alacaklar, kredilerde biraz daha düşüş bekliyorlar. Ocak ayı itibarıyla konutta faizlerin de 1 seviyesinin altına sarkmasını mümkün görüyorum.

-Son 20 yıllık getiriden gram altın TL yüzde 6291 getiriye sahip. Euro yüzde 1215'lik getiriye sahip. En çok konuşulan dolar kuru da son 20 yılda yüzde 908'lik getiri ile 4. sırada.

-Gözümüzün gördüğü her şey dolar maliyetli olduğu için çok konuşuluyor ama gram altın kadar getirisi yok.

-Gram altın TL yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı. Altındaki birikimleri önemsiyorum ben. 2023'te rüzgar tersine dönecek. Doların değer kaybettiği, altın, sterlin, gümüş, euro gibi yatırım araçlarının da değerinin arttığını görebiliriz. 2023'te ezberler bozulabilir.