Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik uyarılar, son tahmin: Gram altın, dolar kuru!

Altın ve Para Piyasaları konusunda öne çıkan isim İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesi büyük önem taşıyan uyarılarda bulundu. Memiş, dolar ve altın hakkında son derece kritik tahminlerini paylaştı ve gram altın temini gerçekleştiremeyenler için bir tarih belirleyerek yeni zirve noktasını duyurdu.

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Tatil öncesi hangi bant aralığını takip etmeli?" başlıklı makalesi şöyle:

Kurban Bayramı nedeniyle biz tatil sürecinde olacağımız için yabancı piyasaları, gelişmeleri ve istatistikleri yakından takip edeceğiz. Hafta içinde Avrupa bölgesinden gelecek veri ve duyurular daha fazla olacak.

HANGİ DALGALANMA SINIRLARINI GÖZLEMLEYECEĞİM?

Bist100 endeksi;

Endeks 5.582 puan seviyesinden kapanış yaparken, yeni girişler için fırsatlar doğurabileceğini öngörüyorum. Bu yılki hedefim ve stratejimde hiçbir değişiklik söz konusu değil. Dolar/TL ile artan, dolar/TL ile azalan bir trendi gözetlemeye devam ediyorum. Dikkat etmemiz gereken seviyeler alt sınır olarak 5.400, üst sınır olarak 5.770 puan. Dolar/TL'deki beklenen geri çekilmeleri alım için fırsat olarak değerlendireceğim. 5.400 seviyesinin altını alım için uygun seviyeler olarak görmediğimi belirtmeliyim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolar/TL kuru;

Dolar/TL kuru, 25,23 lira seviyesinden kapanış yaptı. İlk olarak yatay hareketi, ardından geri çekilmeleri gözlemleyeceğim. Önem verdiğim 24,00 ve 23,70 lira seviyeleri. Dolar sahibi olanların, tatil öncesi parite üzerinden Euro, Sterlin, altın ve gümüş alımları için güzel fırsatlar yakalayabileceğini belirtmeliyim. (Ancak bu işlemler PARİTE üzerinden gerçekleştirilmeli)

EURO/USD paritesi;

Kapanış 1,0894 seviyesinden gerçekleşti. Bu yıl için 1,0850-1,08 seviyeleri giriş için güzel fırsatlar olabilir. Bu yılki 1,15 seviyesi beklentim hala geçerli. Dolar mı, Euro mu? Benim yanıtım Euro.

Brent petrol;

Kapanış 74,40 dolar seviyesinden yapıldı. 79 dolar seviyesine tırmanmak isteyebilir. Ancak bu yükselişin kalıcı olmayacağını, yeniden 76 dolar seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorum.

Ons altın (xau/usd)

Kapanış 1.921 dolar seviyesinden gerçekleşti. 1.903-1.960 dolar aralığı hala geçerli. 1.910 dolar tahminim geçen hafta gerçekleşti. 1.960 dolar seviyesini hedef olarak belirleyebilir ancak bu seviyeden sonra yeniden satış yaşanabilir. 1.900-1.920 dolar aralığından sonra, hızla 2.150 dolar seviyesini hedefleyebilir. Ons altında son gelişmeler bunlar.

Gram altın;

Kapanış 1.560 lira seviyesinden yapıldı. Dolar/TL kurunu izliyor. Alım için uygun seviyeler olduğunu düşünmüyorum. Dolar/TL kurunda 24,00 veya 23,70 seviyeleri görülmesi gerekiyor. Piyasada fırsatlar asla tükenmez. Sabırla dolar/TL kurunu izlemeye devam ediyorum. Son alımın ardından hedef olarak beklediğim ikinci zirve 1.650 lira seviyesi.

Ons gümüş (xag/usd)

Kapanış 22,43 dolar seviyesinden yapıldı. 22,00-23,60 dolar aralığını gözlemleyeceğim. Kısa vadeli bir yükseliş gösterebilir ancak yeniden satışla karşılaşabilir. Son alım noktaları! 22'li seviyeleri artık göremeyebiliriz. Yükseliş trendinde 24-26-28 dolar hedefleri olan bir gümüş bekliyorum.

Gram gümüş;

Kapanış 18,21 lira seviyesinden yapıldı. Kısa vade için 18,80 direnci bulunuyor. Ancak alım için uygun seviyeler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dolar/TL'de beklediğim geri çekilmeler yaşanmadan risk olarak görüyorum. Dolar/TL kurunda 24,00-23,70 seviyeleri görüldüğünde giriş yapılabilir. Sonraki hedef 20 lira seviyesi.

Bitcoin (BTC)

30.939 dolar seviyesindeydi. Temmuz için tahminim hala geçerli. Temmuz itibariyle 30-35 bin dolar aralığı korunur. Yılın ilk yarısında 20-25 bin dolar aralığında baskı uygulamışlardı. Kontrolü elden bırakmadan 30-35 bin dolar aralığına yerleşeceğini söyleyebilirim.

Lütfen unutmayın, bu bir yatırım tavsiyesi değil, piyasa analizi ve değerlendirmesi yapılırken, bireysel risk ve getiri beklentilerinizi, mali durumunuzu ve yatırım tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

İlginizi çekebilir→ Dünyaca Ünlü CEO’dan dolar kuru tahmini: Para piyasaları altında o seviyeleri görecek! Dolar, altın fiyatları, altının yönü→ TIKLAYINIZ