Dünyaca Ünlü CEO’dan dolar kuru tahmini: Para piyasaları altında o seviyeleri görecek! Dolar, altın fiyatları, altının yönü

Dolar, altın ile birlikte diğer para birimlerine göre güç kazanacak

“Şiddetli” bir küresel borç krizi ortaya çıktıkça dolar, altınla birlikte diğer para birimlerine göre güç kazanacak. Santiago Capital’in Kurucusu ve CEO’su Brent Johnson’a göre bu böyle. Dolar Milkshake Teorisi’ni yaratan Johnson, uluslararası ticaret ve borç anlaşmaları söz konusu olduğunda “doların alternatifi olmadığını” söylüyor. Bu bağlamda, Johnson şu değerlendirmeyi yapıyor:

Bence bu senaryoda (küresel bir devlet borç krizi), aksi yöndeki tüm protestolara rağmen, dolar en temiz kirli gömlek olarak görülecektir. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar ve kuruluşlar bu ortamda güvenli bir gemi limanı olarak doları arayacaklar.

Küresel bir devlet borcu krizi kuvvetle muhtemel!

Brent Johnson, “dünyadaki borç artışı” ve bir kredi sıkışıklığının ardından küresel bir devlet borcu krizinin kuvvetle muhtemel olduğunu söylüyor. Düşük küresel ekonomik büyüme, yüksek faiz oranları, önemli borç yükleri ve yüksek enflasyonun bir araya gelmesinin krizi tetikleyeceğini iddia ediyor. Johnson, görüşlerini şu şekilde izah ediyor:

Doların saltanatının bitmesi için daha vakit var!

Kanada Kraliyet Bankası’na göre doların küresel rezervler içindeki payı 2001 yılında yüzde 73’tü. Ancak, şimdi bu oran yüzde 58’e düştü. Dolardan arındırma eğilimi, bu Ağustos ayında Güney Afrika’da toplanarak dolara rakip olacak bir rezerv varlık planlarını açıklayacak olan BRICS ittifakı (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ile daha da artıyor.

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Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgale başladı. Bu girişime Batı, sert yanıt verdi. Bu doğrultuda, Rusya’yı SWIFT uluslararası ödeme sisteminden men etti. Bu müeyyideyi de içeren yanıtlar, dünya çapında ürpertiye neden oldu. Birçok kişi bu yaptırımların ardından “doların silahlanmasından” korktu. Johnson da doların silahsızlandırılması yönünde bir eğilim olduğunu kabul ediyor. Bununla birlikte Johnson, bunun tamamen gerçekleşmesinin “en az” on yıl alacağı tahmin ediyor. Bu bağlamda Johnson, şunları söylüyor:

Doların şişirileceği ve dolar endeksinin yabancı fiat para birimleri karşısında düşeceği, hiperenflasyona gireceğimiz ve diğer para birimlerinin güçlü kalacağı inancında değilim.

Yabancı siyasi liderler, dolardan arınmaya ve ikili ticaret anlaşmaları müzakere etmeye çalışıyor. Bununla birlikte Johnson, iş dünyası liderlerinden buna karşı bir ‘geri itme’ geleceğini de sözlerine ekliyor. Buradan hareketle şu açıklamayı yapıyor:

Çoğu [işadamı] dolar üzerinden ödeme almak istiyor. Doların satın alma gücü Brezilya realinin, Kenya şilininin ya da Türk lirasının satın alma gücünden daha iyi.

“Bu kaos ortaya çıktıkça altın çok daha yükselecek”

Brent Johnson’a göre dolar diğer para birimleri karşısında yükseldikçe altın da yükselecek. Yani Johnson, bu süreçte dolar ile altın arasında ters bir korelasyon görmüyor. Bunun nedenini ise şu şekilde açıklıyor:

Bence dolar o kadar güçlenecek ki mevcut küresel para sistemini mahvedecek. Dolar yükseldikçe ve sistem tehdit altına girdikçe, tüm bu kaos yaşandıkça ve yeni bir para sistemi önerildikçe, altın 5.000 ya da 8.000 dolardan işlem görecek… Bu kaos ortaya çıktıkça altın çok daha yükselecek.

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(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 25,23 (Alış) - 25,23 (Satış)

EURO: 27,39 (Alış) - 27,48 (Satış)

STERLİN: 31,98 (Alış) - 32,14 (Satış)

1 DOLAR = 25,23 TL

Güncel altın fiyatları. (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

24 Haziran Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.557,79

Gram altın satış: 1.559,53

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.502,00

Çeyrek altın satış: 2.586,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.988,00

Yarım altın satış: 5.172,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.961,00

Tam altın satış: 10.296,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 10.368,00

Cumhuriyet altını satış: 10.524,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 10.226,00

Ata altın satış: 10.517,00

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