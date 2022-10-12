Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyardı! Resetleme başladı, altını olanlar dikkat

Para ve altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken döviz kurlarında dolarda yükseliş, Euro ve sterlinde ise hafif dalgalı seyir gözlemleniyor. Jeopolitik risklerin artığı haftada piyasalar gözünü seyri etkiyecek olan ABD’nin enflasyon rakamlarına dikti. Vatandaşlar ise “Altın daha düşecek mi?”, “Dolar kaç olur?”, “Bitcoin’de son durum nedir?” sorularının cevaplarını merak ediyor. Piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün aldatıcı olduğunu belirtip “Piyasalarda resetleme başladı” diyerek yatırımcıları uyardı.

Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenmesi, Amerikan Merkez Bankasının (Fed) şahin tondaki açıklamaları, Uluslararası Para Fonunun (IMF) Fed’e faiz uyarısı, açıklanması beklenen ABD enflasyon rakamları piyasaları bir süredir sarsıyor. Dalgalı seyirlerin yaşandığı piyasalarda geçtiğimiz hafta ani çıkışlar yaşayan altın fiyatlarında, Cuma gününden itibaren sert düşüşlere başladı. Bir süredir küresel piyasalarda değer kayıpları yaşayan dolar, bu hafta yükselişe geçti. Altın ve gümüş yatırımcısının gündeminde özellikle “Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?” sorusu yer alıyor. Yatırımcılar da “Dolar kaç lira olacak?", “Bitcoin yükselecek mi?” gibi sorulara odaklanmış durumda… Altı ve gümüşte zirveler görüleceğini sık sık dile getiren Finans Analisti İslam Memiş, “Piyaslarda resetleme başladı, altın ve gümüş pozitif ayrışacak” değerlendirmesinde bulundu.

Altında mantıklı bir fiyatlama yok

Düşüş yaşayan altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren İslam Memiş, “Altın fiyatları ucuz.Hafta sonu Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik artı. IMF Başkanı bir rapor yayımladı, kriz kapıda ve resesyon riski var dedi. Küresel finans sistemi tıkandı, jeopolitik riskler yüksek. Karşılığında altın ve gümüş fiyatları çok baskılanıyor. Dolayısıyla altın mantıklı bir fiyatlama içinde değil. Ekim ve Kasım aylarında gümüş ve altında pozitif beklentim mevcut." dedi.

Beklentim pozitif

Memiş, IMF’nin ve diğer ülkelerin tepkilerinden dolayı Fed’in Kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini beklediğini söyledi. Ekim ayına ilişkin piyasaları değerlendiren Memiş, “Emtia fiyatlarının pozitif ayrışma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Altın ve gümüş tarafındaki beklentim pozitif yönde. Yükselişin başladığını görüyorum. Rusya-Ukrayna gerginliğinin farklı tarafa yükseldiğini göreceğiz. Putin köşeye sıkıştı, agresifleşti. Füze fırlatmasını bekliyorlar, çatışmanın devam etmesini bekliyorlar. ABD tarafında bir ara seçimler var, dikkatleri Rusya-Ukrayna tarafına çekmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Resetleme süreci başladı

Avrupa’da enerji ve gıda tarafında ciddi sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Memiş, "Finansal sistemlerde resetleme süreci başladı. Bunu enerji krizi, jeopolitik risklerle, manipülasyonlarla yapacaklar. 2022 yılı her şeyi denediğimiz bir yıl oldu. Olumsuz şeyleri sayabildiğiniz kadar sayabilirsiniz. Dolar güçlü ve diğer para birimlerine diz çöküyor. Dünya iyiye gitmiyor. Finansal sistemler tıkandı, bunu uzatmaya çalışıyorlar.”

Gelecek yıl nakit paraya sahip çıkmanın değerinin daha fazla anlaşılacağını kaydeden İslam Memiş, “2023’te varlıklarınızı koruyun” uyarısında bulundu.

Kaynak: Tgrthaber