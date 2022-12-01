Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: 150 lira birden yükselecek

Bugün gram altının fiyatı saat 10.00 itibariyle 1050 liranın üstünde işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 1.745 liradan satılırken altında büyük yükseliş beklentisi var. Altın uzmanı İslam Memiş, 1200 lira olacak diyor. Altın yatırımcısı bunun için çok beklemeyecek. Bu ayın sonunda altının gramı 150 lira birden yükselmiş olacak.

Dolar yatay seyre dönerken Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi sürüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.050 liradan tamamlamıştı. 1 Aralık 2022 perşembe gününe de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibariyle 1051 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Birikimini altına yatırmak isteyen vatandaşların kafası karışık. Yaz aylarında 1200 lira olacak denen altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu kez altına yatırım yapanlara iyi haber var. İşte gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatları ile altında Aralık sonunda görülecek rakama ilişkin İslam Memiş'in açıklaması:

Kasım ayını 1.050 liradan kapatan Gram altın, saat 10:00 itibariyle 1051 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.745 liradan satılırken, tam altın 6.963 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 1.762 dolardan satılıyor. Altın piyasaları yukarı yönlü hareketini sürdürürken analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşmanın beklendiğini hatırlatıyor.

İslam Memiş'ten flaş tahmin

Altın piyasasındaki hareketliğini değerlendiren İslam Memiş, yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceğinin altını çizerek, gram altının yıl sonunda geleceği fiyatı açıkladı. İslam Memiş'e göre 30 günün sonunda gram altın bakın kaç lira olacakmış!

150 lira artacak

Gram altındaki yükselişin süreceğini belirten İslam Memiş, altının 2022 yılını 1.200 TL seviyesinden kapatacağını söyledi. Memiş'in tahminine göre altın bir ayda tam 150 lira artış sağlayacak.

2023'te 1400 lira tahmini

Altının Aralık ayının sonunda 1.200 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı içerisinde ise gram altının 1.400 TL olacağını öngördü.