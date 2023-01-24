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Ekonomi Altın ve gümüş ne kadar daha düşer? Uzmanı cevapladı!
Ekonomi

Altın ve gümüş ne kadar daha düşer? Uzmanı cevapladı!

Finans analisti İslam Memiş'in yaptığı gram altın ve gümüş uyarıları dikkat çekti. Memiş 'Sizi zengin edecek' dediği öngörüyü aktarırken, dolar, euro, kripto para, borsa ve sterline dair beklentilerini de açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:32:00 -
Altın ve gümüş ne kadar daha düşer? Uzmanı cevapladı!

Finans analisti İslam Memiş'in yaptığı gram altın ve gümüş uyarıları dikkat çekti. Memiş 'Sizi zengin edecek' dediği öngörüyü aktarırken, dolar, euro, kripto para, borsa ve sterline dair beklentilerini de açıkladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın ve gümüş ne kadar daha düşer?" başlıklı yeni videosunda, gram altın, gram gümüş, ons altın ve gümüş, dolar-euro-sterlin, kripto paralar konularında değerlendirmeler yaptı. 'Sizi zengin edecek' dediği emtia dikkat çeken Memiş, bazı zamansal uyarılarda da bulundu.

Sözlerinin başında açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerlendirme ve öngörüleri şöyle:

Bu hafta neleri takip edeceğiz, altın ve gümüş fiyatlarındaki seyir aşağı yönlü mü, yukarı yönlü mü, döviz kurlarında fiyatlar ne olacak, borsada yükseliş mi düşüş mü yaşanacak? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım.

Borsa 5472 puan seviyesinde. 0.32'lik değer kaybı var. Kaygan bir zemindeyiz. Orta ve uzun vadede işlem yapanlar kazançlı olmaya devam edecek. Düşüş yönlü beklentimi koruyorum.

Dolar kuru 18.81 lira ekranlarda. Serbest piyaslarda 19.04-08 lira aralığında. Euro TL kuru 20.42 ekranlarda. Serbest piyasalarda 20.63-71 lira aralığında. Euro dolar paritesi 1.09 seviyesini test ettikten sonra geri çekildi. Beklediğimiz 1.09 seviyesi vardı. Burayı gördük. Biraz daha geri çekilme zamanı geldi. 1.07 seviyesini destek olarak takip edeceğim.

İslam Memiş, bu değerlendirmeleri sonrası gram altın için tahminlerde bulundu. Memiş'in 'Sizi zengin edecek' dediği öngörüsü ve 'zarar etmeyin' uyarısı dikkat çekti. İşte o değerlendirme...

Gram altın için değerlendirmelerde bulunan Memiş, şunları söyledi:

"Gram altın TL fiyatı 1165 seviyesinde ekranlarda. Gram altın serbest piyasalarda 1178-1183 seviyesinde. Geçen haftadan itibaren panik yapmayın, kar satışları bekliyorum, önümüzdeki haftalarda düşüşler bekliyorum, alım yapanlar fırsat kollasın uyarılarım vardı. Bugünden itibaren gerilediğini gözlemliyoruz. Geçen hafta 1193'e kadar yükselmişti. Düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Alım için birkaç hafta beklemekte fayda var ama satış için de acele etmeyin, satan zarar eder, makas aralığı var. Yeni rekorlar göreceğiz. 2023 yılı altın yılı, gümüş yılı. 1450, 1550 yıllık bazda beklentimiz. 2022'de bilerek baskıladıkları fiyatları 2023'te baskılayamayacaklar."

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