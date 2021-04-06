Altın ve gümüş alacakları uyardı: Baskı ön planda...

Stratejist ve ekonomist Rıdvan Baştürk, Big Para Hürriyet'te kaleme aldığı "ABD’deki güçlü seyir, değerli metalleri baskılayabilir" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Rıdvan Baştürk'ün o yazısı:

ABD ekonominden güçlü verilerin geldiği bir süreçteyiz.

ABD’de geçen hafta tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde gelirken; işsizlik oranı ise, yüzde 6.2’den yüzde 6.0’a gerilemişti. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise, mart ayında aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gelen bu veriler, ABD ekonomisinin beklenenden güçlü büyüyebileceğine yönelik beklentilerin oluşmasına neden oluyor. Zaten mart ayındaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında büyüme beklentileri yukarı yönde revize edilmişti. Veriler güçlü kalmaya devam ettiği sürece beklentiler yukarı revize edilebilir.

Bu verilerin etkisini ABD faizleri ve dolar endeksinde görüyoruz. ABD 10 yıllık faizler dün yüzde 1.73’ü gördükten sonra yüzde 1.69’a kadar geri çekildi. Bu tarz geri çekilmeler dönem dönem görülse de genel yapıda güçlü duruşunu sürdürüyor. Dolar endeksinde de ana resimde pozitif görünüm sürüyor.

ABD ekonomisi, ABD faizleri ve dolar endeksini bir arada değerlendirdiğimizde, bu fiyatlamaların ons altın ve ons gümüş üzerinde baskıya neden olabileceğini söyleyebiliriz. Ons altın ve gümüş uzun bir süre baskı altında kaldıktan sonra, geçen hafta önemli dip bölgelerden toparlanmıştı. Bunu teknik toparlanma olarak değerlendiriyorum. Mevcut durumda ise kritik dirençlere yakın seyirler var.

"Toparlanma görmekteyiz"

Ons altında uzun süredir 1760 dolar altında aşağı yön beklentim vardı. 1677 dolara kadar geri çekildikten sonra gelen bir toparlanma görmekteyiz. Burada 1760 dolar geçilmediği sürece baskı ön planda olmaya devam edebilir.

Ons gümüş tarafında ise, düşen eğilim devam ediyor. Buradaki kritik seviye, 25.50 dolar olarak izlenebilir. Bu seviye altında kalındığı sürece baskı ön planda olacaktır.