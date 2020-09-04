Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Devlet hakkı oranlarında yapılan değişiklik Cumhurbaşkanı Kararı ile onandı. Yeni karara göre devlet hakkı oranı yüzde 25 arıtırımlı olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Devlet hakkı oranı nedir?

Maden arama veya işletme ruhsatnameli veya imtiyazlı sahalarla, işletme talebi devresinde faaliyette bulunan sahalardan üretilen madenlerin satışı ancak Devlet hakkını ödemesi ile mümkün olur.

Altın ve gümüşe etkisi ne olacak?

Yani madenlerin satışının yapılabilmesi için devlet hakkı ödenmesi gerekmektedir. Devlet hakkı oranlarının altın ve gümüş fiyatlarına ne gibi etkisi olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.